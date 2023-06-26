Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Beli Saham Mayoritas PSPS, Effendi Syahputra: Ini Demi Warga Pekanbaru

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |01:06 WIB
Beli Saham Mayoritas PSPS, Effendi Syahputra: Ini Demi Warga Pekanbaru
Effendi Syahputr resmi beli saham mayoritas PSPS. (Foto: Okezone)
A
A
A

PEKANBARU Effendi Syahputra mengumumkan resmi membeli saham mayoritas PSPS (Persatuan Sepakbola Pekanbaru Sekitarnya) pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB di puncak perayaan Hut Kota Pekan Baru ke-239. Ia pun ingin membuat PSPS berjaya dan bermain di Liga 1.

Semua itu dilakukan Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga Partai Perindo tersebut kaerna ia ingin mempersembahkan sesuatu untuk warga Pekanbaru. Ia pun meminta dukungan warga Pekanbaru untuk bisa membuat PSPS bisa berbicara banyak di sepakbola Tanah Air.

Pengumuman tersebut pun dihadiri oleh Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, CEO PSPS Pekanbaru Effendi Syahputra. Hadir juga perwakilan suporter PSPS seperti Curva Nord, Askar Theking dan lainnya.

"Kami mau berinvestasi bola di Bumi Lancang Kuning (Riau) salah satunya karena ada jaminan dan dukungan dari Pak PJ Wali Kota Pekanbaru," ucap Effendi Syahputra, CEO Pekanbaru, Senin (26/6/2023).

Effendiy Syahputra beli saham mayoritas PSPS (Banda Harudin/MPI)

PSPS Pekanbaru sendiri sudah lama berdiri. Namun seiring waktu, pada tahun lalu PSPS kekurangan pendanaan.

Akhirnya saham PSPS dibeli oleh pengusaha asal Malaysia, Norizam Tukiman. Sejak dibeli Nuriman namanya pun berganti menjadi PSPS Riau.

Halaman:
1 2
      
