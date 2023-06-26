2 Kali Lawan Persija Jakarta, Pemain Terkaya di Dunia Tak Berkutik!

Faiq Bolkiah sudah dua kali melawan Persija Jakarta dan selalu tampil melempem. (Foto: Twitter/theaseanball)

PEMAIN terkaya di dunia, Faiq Bolkiah lagi-lagi tak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Persija Jakarta. Terbaru, pemain asal Brunei Darussalam itu gagal tampil baik kala membela Ratchaburi FC di pertandingan melawan Persija pada Minggu 25 Juni 2023 malam WIB.

Seperti yang diketahui, Persija baru saja menantang klub asal Thailand, Ratchaburi FC di laga uji coba jelang Liga 1 2023-2024. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Macan Kemayoran berhasil menang tipis 1-0.

Satu gol Persija tercipta di menit ke-58 berkat aksi Riko Simanjuntak. Dalam laga tersebut, Faiq Bolkiah yang baru bergabung dengan Ratchaburi FC pada pertengahan Juni 2023 itu dipercaya bermain sejak menit pertama.

Namun, lagi-lagi pemain yang berstatus sebagai salah satu anggota keluarga kerajaan Brunei Darussalam itu gagal bermain baik kala tampil di Indonesia, khususnya kala berjumpa Persija. Sebagai pengingat, Faiq Bolkiah juga pernah melawan Persija pada tahun lalu.

Saat itu, Faiq Bolkiah masih menjadi bagian dari klub Thailand, Chonburi FC. Persija pun mengundang Chonburi dalam pertandingan grand launching Jakarta International Stadium (JIS) pada Juli 2022 lalu.

Hasilnya, laga berakhir sama kuat 3-3. Adapun ketiga gol Persija Jakarta dicetak oleh Taufik Hidayat (12’) dan Rico Simanjuntak (40’ dan 88’). Sementara Chonburi FC berhasil mencetak gol melalui Yoo Byung Soo (16’ dan 25’) serta Danilo Alves pada menit ke-68.