HOME BOLA LIGA SPANYOL

Ogah Ikuti Karim Benzema ke Arab Saudi, Luka Modric Resmi Perpanjang Kontrak di Real Madrid

Reinaldy Darius , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |17:57 WIB
Ogah Ikuti Karim Benzema ke Arab Saudi, Luka Modric Resmi Perpanjang Kontrak di Real Madrid
Luka Modric resmi perpanjang kontrak di Real Madrid (Foto: Twitter/realmadriden)
OGAH ikuti Karim Benzema ke Arab Saudi, Luka Modric resmi perpanjang kontrak di Real Madrid. Pada Senin (26/6/2023) sore WIB, Real Madrid mengumumkan bahwa Modric telah menandatangani kontrak berdurasi setahun.

Real Madrid resmi mengumumkan bahwa Luka Modric telah menandatangani kontrak baru berdurasi setahun. Kontrak terbaru Modric akan mengikatnya hingga musim panas 2024 mendatang,

Luka Modric

Ini memperpanjang pengabdian Modric yang telah berjalan sejak musim panas 2012 silam. Selama 11 musim bersama Real Madrid, Modric sukses mencatatkan 488 penampilan.

Kegemilangannya membantu Los Blancos – julukan Real Madrid – merengkuh total 23 trofi. Itu termasuk lima gelar Liga Champions dan tiga titel Liga Spanyol.

Modric mencapai puncak kariernya di Real Madrid dengan meraih gelar Ballon dOr pada 2018 silam. Hingga usianya yang mencapai 37 tahun, Modric masih diandalkan di Los Blancos.

Pada musim 2022-2023 ini, Modric melakoni total 52 pertandingan di semua ajang dengan mencetak enam gol dan enam assist. Dia membantu tim asuhan Carlo Ancelotti merengkuh gelar Copa del Rey, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa.

