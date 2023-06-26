Susul Toni Kroos, Luka Modric Bakal Perpanjang Kontrak di Real Madrid

MADRID – Fans Real Madrid tampaknya bakal mendapatkan kabar gembira, sebab gelandang andalan tim tersebut, Luka Modric, dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak di Madrid. Modric akan menyusul Toni Kroos yang sudah lebih dulu memutuskan tetap bertahan di Santiago Bernabeu.

Seperti yang diketahui, baik Kroos dan Modric sama-sama habis kontrak pada Juni 2023 mendatang. Sejauh ini baru Kroos yang sudah sepakat untuk terus bertahan d Madrid hingga musim panas 2024.

Sementara Modrid belum juga menentukan masa depannya. Tentu hal tersebut membuat sebagian fans Madrid khawatir, terlebih beredar isu gelandang Timnas Kroasia itu pun tengah dilirik klub Arab Saudi.

Akan tetapi, laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano memastikan Modric akan bertahan di Madrid. Modric diketahui tak berniat meninggalkan Los Blancos dalam waktu dekat ini, sehingga ia pun menolak penawaran dari klub Arab Saudi.

“Luka Modric tidak akan mengubah rencananya meskipun ada pendekatan dar klub Arab Saudi. Modric akan menjadi pemain Real Madrid musim depan, seperti yang sudah disampaikan Mei lalu. Kesepakatan baru berdurasi hingga Juni 2024.