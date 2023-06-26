Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Susul Toni Kroos, Luka Modric Bakal Perpanjang Kontrak di Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |03:59 WIB
Susul Toni Kroos, Luka Modric Bakal Perpanjang Kontrak di Real Madrid
Pemain Real Madrid, Luka Modric, siap perpanjang kontrak. (Foto: Instagram/lukamodric10)
A
A
A

MADRID – Fans Real Madrid tampaknya bakal mendapatkan kabar gembira, sebab gelandang andalan tim tersebut, Luka Modric, dikabarkan akan segera menandatangani perpanjangan kontrak di Madrid. Modric akan menyusul Toni Kroos yang sudah lebih dulu memutuskan tetap bertahan di Santiago Bernabeu.

Seperti yang diketahui, baik Kroos dan Modric sama-sama habis kontrak pada Juni 2023 mendatang. Sejauh ini baru Kroos yang sudah sepakat untuk terus bertahan d Madrid hingga musim panas 2024.

Sementara Modrid belum juga menentukan masa depannya. Tentu hal tersebut membuat sebagian fans Madrid khawatir, terlebih beredar isu gelandang Timnas Kroasia itu pun tengah dilirik klub Arab Saudi.

Akan tetapi, laporan dari pakar bursa transfer Eropa, Fabrizio Romano memastikan Modric akan bertahan di Madrid. Modric diketahui tak berniat meninggalkan Los Blancos dalam waktu dekat ini, sehingga ia pun menolak penawaran dari klub Arab Saudi.

Luka Modric

“Luka Modric tidak akan mengubah rencananya meskipun ada pendekatan dar klub Arab Saudi. Modric akan menjadi pemain Real Madrid musim depan, seperti yang sudah disampaikan Mei lalu. Kesepakatan baru berdurasi hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement