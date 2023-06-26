Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Selain Elkan Baggott, Pesepakbola Keturunan Ini Main di Kasta Kedua Liga Inggris 2023-2024, Siap Perkuat Timnas Indonesia?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 26 Juni 2023 |18:44 WIB
Elkan Baggott merupakan bek Timnas Indonesia yang bermain di klub Ipswich Town (Foto: PSSI)
SELAIN Elkan Baggott, pesepakbola keturnan ini main di kasta kedua Liga Inggris 2023-2024. Lantas, siapkah pemain tersebut membela Timnas Indonesia?

Untuk diketahui kembali, Elkan Baggott merupakan pemain keturunan Indonesia, yang sudah resmi membela Timnas Indonesia. Bek 20 tahun itu memperkuat Ipswich Town, yang merupakan tim kasta kedua Liga Inggris 2023-2024.

Jenson Seelt

(Jenson Seelt, pemain keturunan Indonesia yang gabung Sunderland)

Menariknya, bukan hanya Elkan Baggott saja yang bermain di Tanah Inggris. Ada juga pemain keturunan Indonesia bernama Jenson Seelt.

Jenson Seelt memang lahir di Belanda pada 23 Mei 2003. Namun, pemain berusia 20 tahun itu ternyata memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya.

Kakek Jenson Seelt merupakan pria berdarah Ambon. Jenson Seelt sendiri lama menghabiskan karier sepakbola profesionalnya di Belanda.

Ia memulai karier sepakbola di tim akademi NEC. Kemudian, raksasa Belanda, PSV Eindhoven memboyongnya pada 2017 silam.

Setelah enam tahun berseragam PSV Eindhoven, Jenson Seelt diboyong tim asal Inggris, Sunderland pada bursa transfer musim panas 2023.

Sunderland sendiri merupakan salah satu tim tua di Inggris. Namun saat ini, Sunderland bermain di kasta kedua Liga Inggris.

