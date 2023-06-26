Manchester United Berniat Berikan Nomor 7 untuk Alejandro Garnacho

MANCHESTER – Semenjak kepergian Cristiano Ronaldo pada akhir 2022 lalu, nomor 7 di Manchester United pun belum dipakai lagi sampai akhir musim 2022-2023. Menariknya, kini Man United tengah mempertimbangkan untuk memberikan nomor keramat tersebut kepada wonderkid mereka, yakni Alejandro Garnacho.

Ya, menurut laporan dari Sportsmole, Senin (26/6/2023), Man United tertarik untuk mempercayakan nomor punggung 7 kepada Garnacho. Jika itu terjadi, maka Garnacho akan menjadi remaja pertama yang diberikan nomor 7 di Man United semenjak terakhir kali dilakukan Ronaldo pada 2003 silam.

Pemberian nomor 7 kepada Garnacho pun bukan tanpa sebab. Pemain asal Argentina itu terbukti dapat bermain baik di skuad utama Manchester United.

Padahal Garnacho baru menjadi pemain di tim utama Man United sejak Juli 2022 lalu, tetapi pemain berusia 18 tahun itu kini telah tampil dalam 36 laga bersama tim senior SetanMerah. Hebatnya lagi, Garnachi sudah mencetak lima gol dan mencatatkan lima assist dalam 36 laga tersebut.

Berkat penampilan apik itu, Garnacho lantas mendapatkan perpanjangan kontrak dari Man United dengan durasi panjang. Tepatnya pada 28 April 2023 lalu, Garnacho menandatangani kontrak hingga akhir Juni 2028.

Man United menjadikan Garnacho sebagai proyek jangka panjang mereka. Jadi, pemberian nomor 7 kepada Garnacho bisa menjadi solusi terbaik.