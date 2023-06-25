Hasil Timnas Thailand U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Menang 4-1, Korsel Lolos ke Semifinal

PATHUM THANI - Kemenangan penting berhasil diraih Tim Nasional (Timnas) Korea Selatan U-17 atas Thailand U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023, pada Minggu (25/6/2023) malam WIB. Berlangsung di BG Stadium, Pathum Thani, Thailand, Timnas Korea Selatan (Korsel) U-17 menang dengan skor telak 4-1 atas Thailand.

Bagi Korea Selatan U-17, tiket ke semifinal Piala Asia U-17 2023 menjadi sangat berarti. Sebab kini mereka pun sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Korea Selatan U-17 langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur pertahanan Thailand U-17. Hasilnya, tim berjuluk Taeguk Warriors itu sukses unggul 1-0 lebih dulu lewat gol yang dicetak Kang Min-woo di menit ke-4.

Sementara itu, Timnas Thailand U-17 mencoba merespons gol tersebut. Sampai akhirnya, mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-16 lewat gol yang dicetak Dutsadee Buranajutanon.

Pertandingan pun berjalan cukup sengit. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan untuk mencetak gol keunggulannya. Sampai akhirnya, Timnas Korea Selatan U-17 berhasil menjebol gawang Thailand U-17 berkat Kim Myeong-jun di menit ke-36.

Setelah itu, Timnas Thailand U-17 mencoba kembali merespons gol tersebut. Namun tim berjuluk Gajah Perang itu masih cukup kesulitan untuk menembus solidnya lini pertahanan Korea Selatan U-17. Alhasil, Korea Selatan U-17 unggul sementara di babak pertama dengan skor 2-1.