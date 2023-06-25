Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Beredar Video Pemain Amatir Inggris Lakukan Lemparan ke Dalam Fantastis, Netizen Indonesia: Pratama Arhan Ketar-Ketir

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:59 WIB
Beredar Video Pemain Amatir Inggris Lakukan Lemparan ke Dalam Fantastis, Netizen Indonesia: Pratama Arhan Ketar-Ketir
Pemain Timnas Indonesia, Pratama Arhan. (Foto: PSSI)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan dikenal dengan teknik lemparan ke dalamnya yang amat luar biasa. Namun, baru-baru ini beredar video di media sosial tiktok tentang pemain amatir Inggris yang juga memiliki kekuatan lemparan ke dalam yang amat fantastis.

Pemain bernama Jason Kissi itu bahkan bisa dikatakan memiliki jangkauan serta kecepatan yang lebih baik dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Tak heran dalam video yang diupload oleh @jayk1ssi itu, banyak yang menyebut Pratama Arhan ketar-ketir.

Jason Kissi memang dikenal memiliki kekuatan lemparan yang dahsyat. Dalam cuplikan video tersebut, Kissi sempat melempar bola dari jarak tengah lapangan sampai ke gawang dan kiper pun melakukan kesalahan saat mengantisipasinya hingga berbuah gol.

Bila dilihat dari video berdurasi 34 detik itu, kecepatan serta daya jangkauan Kissi memang luar biasa. Ia bahkan dianggap memiliki teknik lemparan yang lebih baik dari Rory Delap, pesepakbola ternama yang memang terkenal karena kemampuan lemparan ke dalamnya.

Bahkan menurut media asal Inggris, Guardians, lemparan Kissi disebut-sebut sebagai pesepakbola dengan lemparan ke dalam terpanjang dalam sejarah non-liga.

Jason Kissi lakukan lemparan ke dalam yang fantastis

Dalam video yang sejatinya sudah viral pada April 2023 itu, Kissi sedang bermain membela Godmanchester Rovers. Dalam salah satu cuplikannya, ia tengah bermain melawan Potton united di semifinal Piala Hinchingbrooke.

Halaman:
1 2
      
