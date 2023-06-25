Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Teddy Tjahjono Yakin Persib Bandung Masih Bisa Pakai Stadion GBLA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |21:41 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Teddy Tjahjono Yakin Persib Bandung Masih Bisa Pakai Stadion GBLA
Stadion Gelora Bandung Lautan Api jadi kandang Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: MNC Portal Indonesia)
A
A
A

INDONESIA jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Bos Persib Bandung, Teddy Tjahjono yakin timnya tetap bisa menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) untuk keperluan tanding di Liga 1 2023-2024.

Seperti diketahui. FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 menggantikan Peru. Pengumuman itu dikabarkan via laman resmi FIFA pada Jumat 24 Juni 2023 malam WIB.

Piala Dunia U-17 2023

Sejauh ini, PSSI dan FIFA memang belum menetapkan stadion mana saja yang akan digunakan sebagai venue pertandingan. Namun perlu diketahui, Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) sebelumnya ditunjuk sebagai venue penunjang untuk peserta Piala Dunia U-20 2023 Indonesia.

Akan tetapi, Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia batal digelar. Argentina gantikan Indonesia sebagai tuan rumah. Beberapa bulan setelah pembatalan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023, FIFA menunjuk Indonesia untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Berhubung jadi tuan rumah, Indonesia praktis harus menyiapkan stadion untuk dijadikan venue pertandingan. Tak menutup kemungkinan, Stadion GBLA kembali ditunjuk sebagai stadion penunjang Piala Dunia U-17 2023.

Menanggapi soal itu, Teddy Tjahjono yakin timnya tidak akan terusir dari Stadion GBLA. Ia mengatakan komunikasi PSSI dengan klubnya terjalin dengan baik.



      
