Emil Audero Segera Gabung Inter Milan, Efek Bantuan Erick Thohir dan Pertanda Perkuat Timnas Indonesia?

KIPER Sampdoria, Emil Audero dikabarkan tengah diincar Inter Milan di bursa transfer musim panas 2023 ini. Melihat transfer tersebut, lantas banyak berasumsi ada bantuan Erick Thohir yang merupakan mantan presiden dari klub berjuluk Nerazzurri tersebut.

Bahkan, banyak yang berharap jika itu benar adanya, maka nantinya Emil Audero bisa membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia ke depannya. Sebab seperti yang diketahui, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia yang sudah lama diincar PSSI.

PSSI tertarik menaturalisasi Emil Audero untuk memperkuat gawang skuad Garuda. Hanya saja, berbagai percobaan yang telah dilakukan PSSI untuk meyakinkan Emil Audero untuk berpaling membela Timnas Indonesia selalu gagal.

Lulusan akademi Juventus itu menolak penawaran membela Timnas Indonesia karena ia masih memiliki keyakinan bisa menembus skuad Italia. Namun, nyatanya sampai saat ini kiper berusia 26 tahun tersebut masih kesulitan untuk bisa masuk ke dalam pasukan Gli Azzurri.

Kini, menurut laporan dari FCInterNews, Minggu (25/6/2023), Emil Audero diisukan tengah dilirik Inter. Pasalnya Inter dikabarkan akan segera ditinggalkan Samir Handanovic, sehingga mau tak mau tim tersebut harus mencari penggantinya.

Emil Audero pun masuk ke dalam kandidat terkuat menggantikan Handanovic. Peluang Emil menerima tawaran bergabung dari Inter pun amat besar, sebab Sampdoria sendiri merupakan tim yang terdegradasi di Liga Italia 2022-2023.