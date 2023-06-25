Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023, Klik di Sini!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:19 WIB
Link Live Streaming Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023, Klik di Sini!
Berikut link live streaming Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 (Foto: AFC)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 di perempatfilan Piala Asia U-17 2023 bisa Anda saksikan di sini. Laga itu bakal berlangsung di Pathum Thani Stadium, Pathum Thani, Thailand pada Minggu (25/6/2023) malam pukul 21.00 WIB.

Thailand U-17 tampil menggila selama babak penyisihan Grup A Piala Asia U-17 2023. Tim Gajah Perang Muda tidak kalah dalam tiga laga di Grup A.

Timnas Thailand U-17

Mereka sukses menundukkan Timnas Laos U-17 (2-1), Malaysia U-17 (3-0), dan Yaman U-17 (1-0) di Grup A. Dengan demikian, Thailand U-17 menduduki posisi pertama Grup A dengan koleksi sembilan poin.

Hasil itu berbeda dari Korea Selatan U-17. Taeguk Warriors Muda (julukan Korea Selatan U-17) haurs puas finis kedua di Grup B Piala Asia U-17 2023.

Itu dipastikan setelah Korea Selatan U-17 mengantongi enam poin. Mereka berada di bawah Timnas Iran U-17, yang keluar sebagai juara Grup B dengan raihan tujuh poin.

Korea Selatan U-17 mengawali laga pembuka dengan meyakinkan. Mereka melumat habis Timnas Qatar U-17 dengan skor 6-1.

Kemudian, di laga kedua giliran Afghanistan U-17 yang dihajar 4-0 oleh Korea Selatan U-17. Akan tetapi, di partai penutup, Korea Selatan U-17 menyerah 0-2 dari Iran U-17.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
