Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Yaman U-17 di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Menang Adu Penalti, Iran U-17 Lolos ke Semifinal!

HASIL Timnas Iran U-17 vs Timnas Yaman U-17 di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 sudah dapat diketahui, Minggu (25/6/2023) malam WIB. Iran U-17 berhasil unggul atas Yaman U-17 lewat adu penalti dengan skor 4-2.

Sebelumnya, kedua tim bermain ngotot hingga laga berakhir 0-0 di waktu normal. Dengan kemenangan itu, Iran U-17 berhak lolos ke semifinal Piala Asia U-17 2023. Bersamaan dengan itu, Iran U-17 juga otomatis lolos ke Piala Dunia U-17 2023.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Iran U-17 dan Yaman U-17 memulai laga dengan permainan dengan intensitas tinggi. Sebab, duel antara kedua tim berjalan ketat dengan sama-sama ingin mendominasi laga.

Berbagai peluang pun tercipta antara kedua tim. Namun, pertahanan Iran U-17 dan Yaman U-17 masih cukup tenang menghalau serangan satu sama lainnya.

Yaman U-17 tampaknya lebih mendominasi permainan dalam atas Iran U-17. Sebab, tim itu cukup nyaman memainkan skema tim dalam upaya membangun serangan.

Sampai menit ke-30, belum ada gol yang tercipta antara kedua tim dalam itu. Hal itu menandakan pertahanan Iran U-17 dan Yaman U-17 masih cukup rapat.

Iran U-17 dan Yaman U-17 harus puas bermain imbang 0-0 pada babak pertama. Sebab, gol-gol yang dinantikan belum kunjung tercipta.