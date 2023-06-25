Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Netic Ladies Sikat Pansa FC 3 Gol Tanpa Balas!

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023 akan diulas dalam artikel ini. Netic Ladies berhasil melumat habis lawannya Pansa FC di lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023.

Bergalag di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Minggu (25/6/2023) sore WIB, Netic Ladies tampil dominan. Mereka menang dengan skor 3-0 atas Pansa FC.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pansa FC dan Netic Ladies memainkan laga dengan tempo tinggi sejak awal babak pertama. Tampaknya, kedua tim berusaha ingin mencetak gol dan unggul lebih dahulu dalam laga itu.

Jual beli serangan terjadi antara kedua tim. Namun, Pansa FC dan Netic Ladies sama-sama cukup solid pertahanannya menghalau serangan yang datang.

Akan tetapi, sampai akhir babak pertama belum ada gol antara kedua tim. Itu menandakan Pansa FC dan Netic Ladies bermain cukup ketat.