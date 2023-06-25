Erick Thohir Bicara Peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bukan Tim Pelengkap!

Timnas Indonesia U-17 bakal mentas di Piala Dunia U-17 2023 dengan status tuan rumah (Foto: PSSI)

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar ikut Piala Dunia U-17 2023 karena status tuan rumah. Sebab demikian, ia ingin persiapan Timnas Indonesia U-17 betul-betul matang agar bisa bersaing di turnamen bergengsi dunia kelompok usia 17 tahun ini.

Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan kesempatan berharga Timnas Indonesia U-17 tampil pada Piala Dunia U-17 harus dimanfaatkan. Ia berharap generasi muda Tanah Air maksimal di ajang itu.

"Kapan lagi tampil di Piala Dunia U-17," ucap Erick Thohir di Jakarta, dikutip Minggu (25/6/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan tim pelatih akan memaksimalkan waktu empat bulan untuk membentuk skuad terbaik. Langkah strategis pun sudah disiapkan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia U-17.

"Untuk persiapan, kami akan mengirimkan tim terbaik, siapa pun mereka. Kenapa kami bikin seleksi di 9 kota, kenapa kita latihan di Eropa, ya kami ingin membuat tim terbaik," ucapnya.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 tetap punya peluang di Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya, ia berharap Garuda Asia (julukan Timnas Indonesia U-17) bisa lolos dari fase grup.