Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bicara Peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bukan Tim Pelengkap!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |17:11 WIB
Erick Thohir Bicara Peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023: Garuda Asia Bukan Tim Pelengkap!
Timnas Indonesia U-17 bakal mentas di Piala Dunia U-17 2023 dengan status tuan rumah (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir menegaskan Timnas Indonesia U-17 tak hanya sekadar ikut Piala Dunia U-17 2023 karena status tuan rumah. Sebab demikian, ia ingin persiapan Timnas Indonesia U-17 betul-betul matang agar bisa bersaing di turnamen bergengsi dunia kelompok usia 17 tahun ini.

Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan kesempatan berharga Timnas Indonesia U-17 tampil pada Piala Dunia U-17 harus dimanfaatkan. Ia berharap generasi muda Tanah Air maksimal di ajang itu.

Timnas Indonesia U-17

"Kapan lagi tampil di Piala Dunia U-17," ucap Erick Thohir di Jakarta, dikutip Minggu (25/6/2023).

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan tim pelatih akan memaksimalkan waktu empat bulan untuk membentuk skuad terbaik. Langkah strategis pun sudah disiapkan oleh PSSI untuk Timnas Indonesia U-17.

"Untuk persiapan, kami akan mengirimkan tim terbaik, siapa pun mereka. Kenapa kami bikin seleksi di 9 kota, kenapa kita latihan di Eropa, ya kami ingin membuat tim terbaik," ucapnya.

Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U-17 tetap punya peluang di Piala Dunia U-17 2023. Setidaknya, ia berharap Garuda Asia (julukan Timnas Indonesia U-17) bisa lolos dari fase grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630243/ranking-fifa-indonesia-turun-usai-takluk-dari-arab-saudi-lry.webp
Ranking FIFA Indonesia Turun usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement