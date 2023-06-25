Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini: Ada Iran U-17 vs Yaman U-17 dan Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 LIVE di iNews!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:16 WIB
Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini: Ada Iran U-17 vs Yaman U-17 dan Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 LIVE di iNews!
Berikut jadwal perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini LIVE di iNews (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini, Minggu (25/6/2023) akan diulas dalam artikel ini. Ada dua pertandingan yang bakal tersaji hari ini, yaitu Timnas Iran U-17 vs Timnas Yaman U-17 dan Timnas Thailand U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17.

Laga pertama akan dibuka dengan pertandingan antara Iran vs Yaman. Iran melaju ke perempatfinal usai menjadi juara grup B dengan raihan 7 poin dengan catatan dua kali menang dan satu kali seri di babak penyisihan.

Timnas Thailand U-17

Sementara, Yaman lolos ke perempatfinal usai menjadi runner-up grup A, di bawah tuan rumah Thailand dengan raihan 6 poin. Sepanjang laga babak penyisihan grup, Yaman berhasil dua kali menang dan sekali kalah.

Lantas, di antara Iran dan Yaman tim manakah yang mampu kuasai pertandingan dan menjadi pemenang? Saksikan pertandingannya hari ini (Minggu, 25 Juni 2023) pukul 16.50 WIB, secara LIVE di iNews.

Selain itu, ada pula laga perempatfinal selanjutnya antara Thailand vs Korea Selatan. Thailand tembus perempatfinal dengan status juara grup A.

Mereka tak terkalahkan di penyisihan grup. Sebagai tuan rumah, The War Elephant (julukan Thailand U-17) sukses meraih nilai sempurna 9 poin dari tiga laga yang dimainkan pada babak penyisihan grup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630243/ranking-fifa-indonesia-turun-usai-takluk-dari-arab-saudi-lry.webp
Ranking FIFA Indonesia Turun usai Takluk dari Arab Saudi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/18/winger_timnas_indonesia_ragnar_oratmangoen.jpg
Dear Patrick Kluivert, Ragnar Oratmangoen Siap Starter Vs Arab Saudi!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement