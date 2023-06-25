Jadwal Perempatfinal Piala Asia U-17 2023 Hari Ini: Ada Iran U-17 vs Yaman U-17 dan Thailand U-17 vs Korea Selatan U-17 LIVE di iNews!

Berikut jadwal perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini LIVE di iNews (Foto: iNews)

JADWAL perempatfinal Piala Asia U-17 2023 hari ini, Minggu (25/6/2023) akan diulas dalam artikel ini. Ada dua pertandingan yang bakal tersaji hari ini, yaitu Timnas Iran U-17 vs Timnas Yaman U-17 dan Timnas Thailand U-17 vs Timnas Korea Selatan U-17.

Laga pertama akan dibuka dengan pertandingan antara Iran vs Yaman. Iran melaju ke perempatfinal usai menjadi juara grup B dengan raihan 7 poin dengan catatan dua kali menang dan satu kali seri di babak penyisihan.

Sementara, Yaman lolos ke perempatfinal usai menjadi runner-up grup A, di bawah tuan rumah Thailand dengan raihan 6 poin. Sepanjang laga babak penyisihan grup, Yaman berhasil dua kali menang dan sekali kalah.

Lantas, di antara Iran dan Yaman tim manakah yang mampu kuasai pertandingan dan menjadi pemenang? Saksikan pertandingannya hari ini (Minggu, 25 Juni 2023) pukul 16.50 WIB, secara LIVE di iNews.

Selain itu, ada pula laga perempatfinal selanjutnya antara Thailand vs Korea Selatan. Thailand tembus perempatfinal dengan status juara grup A.

Mereka tak terkalahkan di penyisihan grup. Sebagai tuan rumah, The War Elephant (julukan Thailand U-17) sukses meraih nilai sempurna 9 poin dari tiga laga yang dimainkan pada babak penyisihan grup.