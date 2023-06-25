Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Blak-blakan Erick Thohir, Sebut PSSI Siap Pertahankan Maskot Bacuya di Piala Dunia U-17 2023 jika Diberi Izin oleh FIFA

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:11 WIB
Blak-blakan Erick Thohir, Sebut PSSI Siap Pertahankan Maskot Bacuya di Piala Dunia U-17 2023 jika Diberi Izin oleh FIFA
Bacuya merupakan maskot Piala Dunia U-20 2023 Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

KETUA Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengatakan jajarannya siap pertahankan maskot Bacuya di Piala Dunia U-17 2023. Namun, Erick Thohir masih menunggu kepastian dari FIFA apakah maskot tersebut boleh digunakan atau tidak.

Pasalnya, maskot Bacuya ini disiapkan untuk Piala Dunia U-20 2023. Sebagai informasi, seharusnya Piala Dunia U-20 2023 berlangsung di Indonesia.

Maskot Bacuya

Namun, FIFA membatalkan status tuan rumah Indonesia. Sebagai gantinya, Argentina ditunjuk oleh FIFA untuk jadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.

Di sisi lain, Erick Thohir mengatakan untuk saat ini belum bisa memastikan akan memakai Bacuya lagi atau tidak. Namun, seandainya memungkinkan akan memaksimalkan maskot itu untuk menghemat anggaran.

"Kalau masih bisa dipakai ya, menghemat. Kami akan pakai," kata Erick Thohir dikutip dari wawancara eksklusif iNews TV, Minggu (25/6/2023).

Kendati demikian, Menteri BUMN itu mengatakan jika regulasi dari FIFA tidak diperbolehkan, pihaknya akan mencari maskot baru. Tentunya akan mencari maskot yang akan makin mengenalkan Indonesia di mata dunia.

"Tapi kalo aturan dan prototype dari FIFA tidak boleh, kami buat lagi (maskot baru)," ucapnya

