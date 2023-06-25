Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Sengit, Kebumen United Angels vs Pusaka Angels Berakhir Imbang 2-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |13:49 WIB
Hasil Liga Futsal Profesional Putri 2022-2023: Sengit, Kebumen United Angels vs Pusaka Angels Berakhir Imbang 2-2
Kebumen United Angels bermain imbang 2-2 dengan Pusaka Angels (Foto: Istimewa)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Profesional Putri 2023 akan dibahas di sini. Pertandingan antara Kebumen United Angels dan Pusaka Angels berlangsung sengit pada Minggu (25/6/2023) hingga berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2 di GOR Amongrogo, Yogyakarta.

Jalannya Pertandingan

Kebumen United Angels vs Pusaka Angels

Babak Pertama

Kebumen United Angels langsung berusaha untuk menguasai jalannya permainan di babak pertama. Mereka mendapatkan peluang emas melalui sundulan Ike, yang sukses ditepis kiper Pusaka Angels, Diyana Herliana.

Kebumen United Angels akhirnya sukses memecah kebuntuan melalui serangan balik cepat. Aulia Nur sukses menuntaskan umpan akurat dari Febiana.

Kebumen United Angels mampu menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Pusaka Angels lewat sontekan Febriana Kusumaningrum. Sementara Pusaka Angels tidak tinggal diam begitu saja karena mereka mampu memperkecil kedudukan menjadi 1-2 lewat gol Dinar.

Pertanndingan sengit terjadi di sisa babak pertaama. Pusaka Angels secara mengejutkan mampu menyeimbangkan skor menjadi 2-2 setelah Fitri Rosdiana menjebol gawang Kebumen United Angels di menit-menit akhir.

Halaman:
1 2
      
