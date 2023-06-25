Kisah Pemain Argentina yang Terkejut Lihat Menu Makanan Pesepakbola Indonesia saat Tanding: Tidak Ada Buah Malah Disediakan Ayam Goreng hingga Pizza!

Gustavo Chena salah satu eks pesepakbola profesional asal Argentina yang pernah berkarier di Indonesia (Foto: Instagram/@gustavochena)

KISAH pemain Argentina yang terkejut lihat menu makanan pesepakbola Indonesia saat bertanding. Pemain Argentina itu adalah Gustavo Chena. Ia terkejut melihat menu makanan yang disediakan bukan buah-buahan atau makanan berserat lainnya.

Gustavo Chena terkejut melihat meja ruang ganti dipenuhi makanan berat yang tidak biasa. Di meja ruang ganti tersaji makanan seperti ayam goreng, donat, cokelat hingga pizza!

Sekadar diketahui, Gustavo Chena pernah berkarier di Indonesia. Kariernya dimulai dari Persija Jakarta pada 2003. Gustavo Chena sendiri merupakan pesepakbola yang lahir di Santa Fe, Argentina pada 16 Agustus 1982.

Jauh sebelum hijrah ke Indonesia, ia memulai kiprahnya di akademi Boca Juniors. Gustavo Chena muda pun banyak menghabiskan karier profesionalnya di Indonesia.

Selain Persija Jakarta, ia juga sempat melanglang buana ke sejumlah klub dalam negeri. Di antaranya, PSMS Medan, PSIS Semarang hingga Gresik United.

Selama mentas di dalam negeri, ia punya pengalaman unik. Salah satunya mengenai menu makanan pesepakbola Indonesia saat bertanding.

“Mereka (pemain) makan ayam goreng sebelum pertandingan atau, saat turun minum, mereka makan hamburger, coklat, atau donat. Mereka telah mempertahankan kebiasaan ini sejak lama karena tidak ingin mengubahnya,” ujar Gustavo Chena dikutip dari Infobae.

Sebab hal itu, Gustavo Chena sempat protes kepada staf pelatih. Bahkan, pria yang saat ini berusia 40 tahun itu sampai bertengkar.

“Suatu hari, saat bermain di salah satu klub, saya bertengkar dengan manajer karena setelah babak pertama, di ruang ganti, alih-alih meja penuh dengan buah-buahan, yogurt atau sereal, ada sekotak pizza dan donat,” jelas Chena.

“Saya mengatakan kepada mereka, ‘Mereka gila, bagaimana mereka akan makan donat sebelum bermain di babak kedua,” lanjutnya.