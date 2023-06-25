Erick Thohir Pastikan Drawing Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta

ERICK Thohir pastikan drawing Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta. Namun, Ketua Umum PSSI tersebut belum mengetahui di mana lokasi yang tepat untuk menggelar undian.

FIFA resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Indonesia mengambil alih status tersebut dari Peru yang mengundurkan diri karena alasan infrastruktur belum siap.

Tentu, ini menjadi kebanggaan sekaligus momentum penebusan setelah Piala Dunia U-20 2023 batal digelar di Indonesia. Ajang tersebut akhirnya dipindah ke Argentina.

Setelah pembatalan drawing Piala Dunia U-20 2023 di Bali pada Maret lalu, Erick Thohir memastikan bahwa drawing Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Jakarta. Adapun gelaran tersebut dijadwalkan berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023.

“Nanti mungkin drawing biasanya di bulan Agustus. Drawing akan di Jakarta, kita cari lokasi yang tepat,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia pada Sabtu (24/6/2023).

Timnas Indonesia U-17 pun sudah dipastikan berlaga karena statusnya sebagai tuan rumah. Diketahui, sejauh ini sudah ada 20 tim yang sudah lolos termasuk Indonesia. Masih ada empat tim lagi yang nasibnya akan diketahui pada beberapa hari ke depan dari semifinalis Piala Asia U-17 2023.