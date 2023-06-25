Kejar Frenkie de Jong, Bayern Munich Menyerah Buru Declan Rice?

KEJAR Frenkie de Jong, Bayern Munich menyerah buru Declan Rice. Sang gelandang West Ham United, Declan Rice, nampaknya lebih mungkin gabung Manchester City atau Arsenal di musim panas ini.

Bayern Munich telah menjadi salah satu peminat Declan Rice di bursa transfer musim panas ini. Namun, belakangan sang gelandang Timnas Inggris nampaknya hanya memiliki dua pilihan tersisa, yaitu Manchester City dan Arsenal.

Bayern tetap berusaha menggaet gelandang baru di bursa transfer musim panas ini demi meningkatkan kualitas skuad. Menurut klaim dari Sky Germany, Bayern mengalihkan perhatian kepada Frenkie de Jong.

Dia punya kontrak yang berlaku hingga Juni 2026 mendatang. Namun, kepergian De Jong dari Barcelona selalu bersirkulasi di setiap bursa transfer tiba.

Pada musim panas tahun lalu, Manchester United menginginkannya karena pelatih Erik Ten Hag. Kini, sekalipun Barcelona telah melepas Sergio Busquets, De Jong masih kerap dirumorkan hengkang.