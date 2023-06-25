Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Andre Onana Diminati Manchester United, Inter Milan Mulai Patok Harga

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |12:39 WIB
Andre Onana Diminati Manchester United, Inter Milan Mulai Patok Harga
Andre Onana diminati oleh Manchester United (Foto: REUTERS)
ANDRE Onana diminati Manchester United, Inter Milan mulai patok harga. Nerazzurri – julukan Inter Milan – menginginkan 50 juta euro (Rp822 miliar) untuk sang penjaga gawang bintang.

The Red Devils – julukan Manchester United – memerlukan seorang penjaga gawang baru. Sebab, David De Gea berpotensi hengkang di bursa transfer pergantian musim ini.

Andre Onana

Andre Onana merupakan salah satu nama yang dirumorkan bakal gantikan De Gea di Old Trafford. Menurut jurnalis Fabrizio Romano, pihak Manchester United bahkan sudah mendekati perwakilan Onana, Albert Botines.

Romano mewartakan bahwa Botines melakukan pertemuan dengan Manchester United untuk membahas Onana pada pekan ini. Hasilnya, Inter Milan diklaim menginginkan 50 juta euro (Rp822 miliar) untuk kiper asal Kamerun ini.

Namun, Manchester United perlu bersaing dengan Chelsea. Klub berjuluk The Blues itu juga membutuhkan seorang kiper setelah melepas Edouard Mendy ke Arab Saudi.

