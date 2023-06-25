Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Ungkap Penyebab FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:24 WIB
Erick Thohir Ungkap Penyebab FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023
Erick Thohir ungkap penyebab FIFA pilih Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

ERICK Thohir ungkap penyebab FIFA tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menuturkan bahwa FIFA pasti melihat antuasisme tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepakbola.

FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menggantikan Peru yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena infrastruktur yang tidak memadai. Sementara itu, Indonesia sudah punya infrastruktur yang siap setelah pembatalan Piala Dunia U-20 2023.

Piala Dunia U-17 2023

Erick Thohir menuturkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang gila bola. Dia memperkirakan bahwa antusiasme yang tinggi ersebut disinyalir menjadi modal krusial untuk menyukseskan Piala Dunia U-17 2023.

"FIFA pasti melihat bahwa dari 273 juta penduduk Indonesia adalah 73 persen itu pecinta sepak bola. Jadi, mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa," ucap Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Erick Thohir menuturkan bahwa FIFA melihat sepakbola Indonesia sedang bangkit. Itu dengan Timnas Indonesia menjadi juara SEA Games dan mendapatkan status tuan rumah berbagai ajang kompetisi sepakbola lainnya.

"Ini Ge-ernya kami. Melihat mungkin. sepakbola kami benar-benar bangkit. Kemarin, di SEA Games bagus, lalu pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Palestina Argentina yang ramai. Hasilnya juga baik tidak ada isu aneh-aneh," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630235/timnas-indonesia-tertinggal-12-dari-arab-saudi-setelah-gol-penalti-alburaikan-gyv.webp
Timnas Indonesia Tertinggal 1-2 dari Arab Saudi di Babak Pertama
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement