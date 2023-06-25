Erick Thohir Ungkap Penyebab FIFA Tunjuk Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023

ERICK Thohir ungkap penyebab FIFA tunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menuturkan bahwa FIFA pasti melihat antuasisme tinggi masyarakat Indonesia terhadap sepakbola.

FIFA mengumumkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, menggantikan Peru yang memutuskan untuk mengundurkan diri karena infrastruktur yang tidak memadai. Sementara itu, Indonesia sudah punya infrastruktur yang siap setelah pembatalan Piala Dunia U-20 2023.

Erick Thohir menuturkan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara yang gila bola. Dia memperkirakan bahwa antusiasme yang tinggi ersebut disinyalir menjadi modal krusial untuk menyukseskan Piala Dunia U-17 2023.

"FIFA pasti melihat bahwa dari 273 juta penduduk Indonesia adalah 73 persen itu pecinta sepak bola. Jadi, mereka juga melihat ini potensi yang luar biasa," ucap Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Erick Thohir menuturkan bahwa FIFA melihat sepakbola Indonesia sedang bangkit. Itu dengan Timnas Indonesia menjadi juara SEA Games dan mendapatkan status tuan rumah berbagai ajang kompetisi sepakbola lainnya.

"Ini Ge-ernya kami. Melihat mungkin. sepakbola kami benar-benar bangkit. Kemarin, di SEA Games bagus, lalu pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia melawan Palestina Argentina yang ramai. Hasilnya juga baik tidak ada isu aneh-aneh," ucapnya.