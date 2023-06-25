Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Menanti Performa Gila Macan Kemayoran!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |11:00 WIB
Link Live Streaming Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Menanti Performa Gila Macan Kemayoran!
Persija Jakarta akan menghadapi Ratchaburi FC (Foto: Twitter/persija_jkt)
A
A
A

LINK live streaming Persija Jakarta vs Ratchaburi FC akan dibahas di sini. Pertandingan akan dimainkan di Stadion Patriot Candrabhaga, Minggu (25/6/2023) mulai pukul 19.30 WIB.

Macan Kemayoran – julukan Persija – melanjutkan persiapannya menjelang Liga 1 2023-2024. Thomas Doll mempersiapkan timnya dengan serangkaian partai uji coba sejauh ini.

Persija Jakarta vs RANS Nusantara FC

Sebelumnya, Persija Jakarta meraih hasil minor ketika menghadapi Persebaya Surabaya dengan tertahan 2-2. Kemudian, Witan Sulaeman dan kolega menelan kekalahan mengejutkan dari RANS Nusantara dengan skor 1-2.

Persija Jakarta berupaya memperbaiki catatannya menjelang Liga 1 2023-2024 dan laga kontra Ratchaburi bisa menjadi pembuktian. Pelatih Thomas Doll pun pasti menginginkan performa yang menjanjikan dari skuad.

Terlebih, Persija Jakarta akan berupaya meraih gelar juara Liga 1 2023-2024. Pada musim lalu di Liga 1 2022-2023, Persija sukses finis kedua di belakang PSM Makassar.

Laga pertama di Liga 1 2023-2024 mendatang pun akan menghadapi PSM Makassar, yang notabenenya adalah juara bertahan. Pertandingan itu dijadwalkan untuk berlangsung pada 2 Juli 2023 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno.

Halaman:
1 2
      
