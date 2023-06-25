Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Harapkan Dukungan Penuh Pemerintah

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |10:00 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir Harapkan Dukungan Penuh Pemerintah
Erick Thohir harapkan dukungan pemerintah terhadap Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

INDONESIA jadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023, Erick Thohir harapkan dukungan penuh pemerintah. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, inginkan adanya nota kesepakatan komitmen bahwa para pemerintah daerah menunjukkan dukungannya untuk kesuksesan event ini.

FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 pengganti Peru. Namu, belum diketahui stadion mana saja yang ditunjuk sebagai tuan rumah.

Erick Thohir

Erick Thohir menuturkan bahwa Piala Dunia U-17 2023 perlu mendapatkan dukungan penuh agar bisa berjalan maksimal. Sebab, mata dunia internasional akan menuju ke Indonesia untuk ajang itu.

"Kerja sama pemerintah pusat dan daerah itu satu. Jangan kita ini sebagai bangsa dilihat tidak siap oleh luar negeri," ucap Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Menteri BUMN itu mengatakan pemerintah daerah harus menyatakan dukungan hitam di atas putih. Itu sebagai bukti nyata komitmen mendukung ajang tersebut.

Halaman:
1 2
      
