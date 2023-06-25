Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Berburu Tiket Piala Dunia U-17 2023, Live di iNews!

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:52 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Berburu Tiket Piala Dunia U-17 2023, Live di iNews!
Timnas Thailand U-17 akan hadapi Korea Selatan U-17 (Foto: Twitter/afcasiancup)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan disiarkan langsung oleh iNews pada Minggu (25/6/2023) pukul 21.00 WIB mendatang.

Piala Asia U-17 2023 telah memasuki babak perempatfinal. Timnas Thailand U-17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa pada saat ini.

Timnas Thailand U-17

Tampil sebagai tuan rumah, Timnas Thailand U-17 lolos secara meyakinkan dari Grup A. Mereka menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan di fase grup, mencetak enam gol selagi hanya kebobolan sekali.

Thailand U-17 mengalahkan Laos (2-1), Malaysia (3-0), dan Yaman (1-0) pada tiga laga di fase grup. Mereka lolos ditemani oleh Yaman yang mengumpulkan enam poin.

Namun, ujian sesungguhnya ada di perempatfinal dengan adanya Korea Selatan. Timnas Korea Selatan U-17 kurang beruntung hanya lolos sebagai runner-up Grup B.

Mereka mengumpulkan enam poin setelah mengalahkan Qatar (6-1) dan Afganishtan (4-0) di fase grup. Namun, menderita kekalahan 0-2 dari Iran di laga terakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/02/51/2839854/jadwal-siaran-langsung-timnas-korea-selatan-u-17-vs-jepang-di-piala-asia-u-17-2023-live-di-inews-1fV2Anqo0U.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Korea Selatan U-17 vs Jepang di Final Piala Asia U-17 2023, Live di iNews!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2839060/hasil-timnas-korea-selatan-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-1-0-korsel-tantang-jepang-di-final-b4jY155jT8.jpg
Hasil Timnas Korea Selatan U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 1-0. Korsel Tantang Jepang di Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/29/51/2838978/hasil-timnas-iran-u-17-vs-timnas-jepang-u-17-di-semifinal-piala-asia-u-17-2023-menang-3-0-pasukan-samurai-biru-lolos-ke-final-k2CGUNZ28i.jpg
Hasil Timnas Iran U-17 vs Timnas Jepang U-17 di Semifinal Piala Asia U-17 2023: Menang 3-0, Pasukan Samurai Biru Lolos ke Final
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/51/2837587/hasil-timnas-arab-saudi-u-17-vs-timnas-uzbekistan-u-17-di-piala-asia-u-17-2023-menang-2-gol-tanpa-balas-uzbekistan-lolos-ke-semifinal-ubVpXpnL0N.jpg
Hasil Timnas Arab Saudi U-17 vs Timnas Uzbekistan U-17 di Piala Asia U-17 2023: Menang 2 Gol Tanpa Balas, Uzbekistan Lolos ke Semifinal!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630233/gol-kevin-diks-dibalas-alshamat-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-imbang-11-vao.webp
Gol Kevin Diks Dibalas Al-Shamat, Timnas Indonesia vs Arab Saudi Imbang 1-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement