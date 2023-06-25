Jadwal Siaran Langsung Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan di Perempatfinal Piala Asia U-17 2023: Berburu Tiket Piala Dunia U-17 2023, Live di iNews!

JADWAL siaran langsung Timnas Thailand U-17 vs Korea Selatan di perempatfinal Piala Asia U-17 2023 akan dibahas di sini. Laga ini akan disiarkan langsung oleh iNews pada Minggu (25/6/2023) pukul 21.00 WIB mendatang.

Piala Asia U-17 2023 telah memasuki babak perempatfinal. Timnas Thailand U-17 menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa pada saat ini.

Tampil sebagai tuan rumah, Timnas Thailand U-17 lolos secara meyakinkan dari Grup A. Mereka menyapu bersih kemenangan dalam tiga pertandingan di fase grup, mencetak enam gol selagi hanya kebobolan sekali.

Thailand U-17 mengalahkan Laos (2-1), Malaysia (3-0), dan Yaman (1-0) pada tiga laga di fase grup. Mereka lolos ditemani oleh Yaman yang mengumpulkan enam poin.

Namun, ujian sesungguhnya ada di perempatfinal dengan adanya Korea Selatan. Timnas Korea Selatan U-17 kurang beruntung hanya lolos sebagai runner-up Grup B.

Mereka mengumpulkan enam poin setelah mengalahkan Qatar (6-1) dan Afganishtan (4-0) di fase grup. Namun, menderita kekalahan 0-2 dari Iran di laga terakhir.