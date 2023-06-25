Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Bentrok Coldplay, Erick Thohir Hubungi Sandiaga Uno

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 bentrok Coldplay, Erick Thohir hubungi Sandiaga Uno. Sang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 sesuai dengan kalender FIFA, yaitu pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Namun, belum secara resmi menentukan stadion atau dalam hal ini adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Erick Thohir menuturkan bahwa jadwal Piala Dunia U-17 2023 tidak bisa diganggu gugat. Dia pun sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal ini.

"Untuk agenda memang seperti yang sudah tertulis tanggal 10 November sampai 2 Desember. Itu tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Karena itu saya berkomunikasi dengan kepala negara langsung, Pak Presiden," ucap Erick di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Yang menjadi permasalahan adalah konser Coldplay akan terlaksana di tengah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Erick thohir pun mengaku telah menghubungi Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwkisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkoordinasi.