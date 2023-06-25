Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Bentrok Coldplay, Erick Thohir Hubungi Sandiaga Uno

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |08:11 WIB
Jadwal Piala Dunia U-17 2023 Bentrok Coldplay, Erick Thohir Hubungi Sandiaga Uno
Erick Thohir mengaku sudah menghubungi Sandiaga Uno soal penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 yang bentrok Coldplay (Foto: Twitter/erickthohir)
A
A
A

JADWAL Piala Dunia U-17 2023 bentrok Coldplay, Erick Thohir hubungi Sandiaga Uno. Sang Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 sesuai dengan kalender FIFA, yaitu pada 10 November hingga 2 Desember 2023.

FIFA telah resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Namun, belum secara resmi menentukan stadion atau dalam hal ini adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

SUGBK

Erick Thohir menuturkan bahwa jadwal Piala Dunia U-17 2023 tidak bisa diganggu gugat. Dia pun sudah berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo terkait hal ini.

"Untuk agenda memang seperti yang sudah tertulis tanggal 10 November sampai 2 Desember. Itu tidak mungkin dimajukan atau dimundurkan. Karena itu saya berkomunikasi dengan kepala negara langsung, Pak Presiden," ucap Erick di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

 BACA JUGA:

Yang menjadi permasalahan adalah konser Coldplay akan terlaksana di tengah penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023. Erick thohir pun mengaku telah menghubungi Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwkisata dan Ekonomi Kreatif untuk berkoordinasi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175500/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Q3V1_large.jpg
5 Penyebab Timnas Indonesia Kalah dari Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Paling Krusial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175499/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-AWNY_large.jpg
Klasemen Sementara Grup B Kualifikasi Piala Dunia 2026 Kelar Timnas Indonesia vs Arab Saudi: Skuad Garuda di Dasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175498/hitung_hitungan_peluang_timnas_indonesia_lolos_piala_dunia_2026_setelah_kalah_2_3_dari_arab_saudi_saudinten-klAF_large.jpg
Hitung-hitungan Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia 2026 Setelah Kalah 2-3 dari Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175497/timnas_indonesia_vs_timnas_arab_saudi-Vyf4_large.jpg
Hasil Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Putaran 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sengit, Skuad Garuda Kalah Tipis 2-3!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/08/11/1630209/daftar-23-pemain-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-6-nama-dicoret-nathan-tjoeaon-sampai-jordi-amat-out-sdx.webp
Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia vs Arab Saudi: 6 Nama Dicoret, Nathan Tjoe-A-On sampai Jordi Amat Out!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez.jpg
Marc Marquez Tiba di Madrid untuk CT Scan usai Kecelakaan Mengerikan di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement