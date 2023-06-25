Erick Thohir: PSSI Siap Layani Permintaan FIFA soal Stadion untuk Piala Dunia U-17 2023

Erick Thohir sebut PSSI siap untuk penuhi permintaan FIFA soal stadion untuk Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Twitter/erickthohir)

ERICK Thohir sebut PSSI siap layani permintaan FIFA soal stadion untuk Piala Dunia U-17 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengaku tak keberatan jika stadion yang dipilih oleh FIFA berbeda dengan Piala Dunia U-20 2023.

FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Namun, belum menunjuk stadion-stadion yang akan digunakan.

Kemungkinan, stadion-stadion yang akan dipilih masih sama dengan Piala Dunia U-20 2023 yang sudah disiapkan sebelumnya. Enam stadion itu, yakni Stadion Gelora Utama Bung Karno (SUGBK), Stadion Jakabaring, Stadion Si Jalak Harupat, Stadion Manahan, Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), dan Stadion Kapten I Wayan Dipta.

Erick Thohir menuturkan bahwa stadion-stadion yang akan dipilih oleh FIFA perlu diinspeksi terlebih dulu. Jadi, dia belum bisa berspekulasi dengan menyebut stadion-stadion mana yang akan dipilih.

"Tentu standar dari Piala Dunia U-20 dan U-17 bisa berbeda. Saya tidak mau terlalu dini, yang mana dan kenapa. Saya tidak mau terjebak polemik itu. Yang penting kami mengharapkan mereka hadir mengecek, mana yang sesuai dengan standar mereka," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).