Respons Berkelas Marselino Ferdinan Usai Dipuji Jurnalis The Guardian

RESPONS berkelas Marselino Ferdinan usai dipuji jurnalis The Guardian, Bence Boscak menuai perhatian usai ajang FIFA Matchday yang mempertemukan Timnas Indonesia vs Timnas Argentina pada, Senin 19 Juni 2023.

Meski pulang dengan tangan hampa gara-gara kalah 0-2, permainan Timnas Indonesia tak lekang dari perhatian jurnalis luar negeri. Skuad Merah Putih beberapa kali terlihat membuat gentar pertahanan Emilio Martinez yang berdiri di bawah mistar Argentina.

Salah satu pemain yang paling menonjol pada laga tersebut adalah Marselino Ferdinan. Hal ini dibuktikan dengan catatan Ferdinan yang tampil penuh dalam pertandingan. Dirinya juga memenangkan delapan duel, tiga kali tekel, dan empat kali merebut bola.

Sontak saja pemain eks Persebaya Surabaya itu menarik perhatian Bence Boscak seorang jurnalis The Guardian, Goal, dan Daily Star tersebut. Marselino Ferdinan usai dipuji jurnalis The Guardian memberikan respon berkelas.

Melalui akun Twitternya, Bence Boscak memuji Marselio tampil solid di medan pertempuran. Meski baru berusia 18 tahun performa Ferdinan mampu membawanya berkarir sampai ke Eropa.

“Marselino Ferdinan bermain bagus melawan Argentina. Pemain dengan pelanggaran terbanyak di lapangan (4), 8 duel menang, 3/3 takel menang, 4 kalinya pemulihan ," tulis Ben Boscak melansir akun Twitter pribadinya pada, Minggu (25/06/23).

“Dia baru berusia 18 tahun dan salah satu dari sedikit pemain yang berkarier di Eropa. Dirinya baru saja bergabung dengan KMSK Deinze di Belgia pada bulan Februari lalu,” tambanya.