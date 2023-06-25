5 Pesepakbola Top Dunia Jebolan Piala Dunia U-17, Nomor 1 Jadi Bintang Barcelona

ADA 5 pesepakbola top dunia jebolan Piala Dunia U-17 yang menarik untuk diketahui. Seperti yang diketahui, kompetisi kelompok umur seperti Piala Dunia U-17 merupakan ajang untuk para pemain unjuk gigi.

Banyak pemain yang bersinar di turnamen-turnamen kelompok umur tersebut yang memiliki karier gemilang setelahnya. Tercatat ada banyak pesepakbola top dunia yang pernah bermain di Piala Dunia U-17 bersama negara mereka.

Fakta tersebut membuat Indonesia terbilang beruntung. Karena kini Indonesia sudah dipilih oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

Mungkin saja pada saat Piala Dunia U-17 2023 bergulir nanti, ada banyak pemain muda berbakat yang berpotensi meledak di masa depan. Karena itulah Indonesia terbilang beruntung karena masih dipercaya untuk menjadi tuan rumah ajang sebesar Piala Dunia U-17.

Lantas Anda penasaran siapa saja para pemain jebolan Piala Dunia U-17 yang kini sukses menjadi pesepakbola top dunia.

Berikut 5 Pesepakbola Top Dunia Jebolan Piala Dunia U-17 2023:

5. Cesc Fabregas





Fabregas pernah mengikuti Piala Dunia U-17 2003 bersama Spanyol. Di turnamen tersebut, Fabregas bisa dikatakan menjadi bintangnya karena ia memborong trofi individu seperti sepatu emas usai jadi top skor dengan lima golnya serta bola emas karena ia terpilih menjad pemain terbaik di turnamen tersebut.

Sayangnya, Fabregas gagal membantu Spanyol U-17 menjadi juara di Piala Dunia U-17 2003. Spanyol sejatinya sudah mencapai final, namun mereka ditumbangkan Brasil dengan skor tipis 0-1.

4. Toni Kroos





Kroos saat ini masih menjadi pemain penting di Real Madrid. Meski sudah berusia 33 tahun, ia memegang peranan penting dalam permainan Los Blancos. Saking pentingnya, Madrid baru saja memperpanjang kontrak pemain asal Jerman itu hingga 2024.

Kehebatan Kroos sendiri sudah terlihat sejak Piala Dunia U-17 2007. Dalam turnamen tersebt, Kroos hanya mampu membawa Jerman merebut posisi ketiga, namun ia sukses membawa pulang bola emas atau golden ball karena dinobatkan sebagai pemain terbaik di Piala Dunia U-17 2007.