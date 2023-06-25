Timnas Indonesia Resmi Gagal Lawan Malaysia, Netizen Malaysia Lempar Sindiran

Timnas Malaysia akan menghadapi China di FIFA Matchday September 2023 (Foto: Twitter/FAM_Malaysia)

TIMNAS Indonesia resmi gagal lawan Malaysia, netizen Malaysia lempar sindiran. Hal itu karena banyaknya komentar netizen Indonesia dalam pengumuman pertandingan Timnas Malaysia vs China di FIFA Matchday September 2023.

Seiring dengan berakhirnya FIFA Matchday Juni 2023, pembahasan pun beralih kepada edisi selanjutnya yang akan digelar September 2023 mendatang. Pada pekan ini, sempat ada rumor bahwa Timnas Indonesia akan bersua Malaysia pada September 2023 mendatang.

Hal itu seiring dengan kabar dari akun fanbase suporter Timnas Malaysia (@ekorharimaumalaya). Akun tersebut mengatakan bahwa Malaysia dan Indonesia berpotensi bersua di FIFA matchday September 2023.

“Malaysia dikabarkan akan bertemu Indonesia dalam pertandingan persahabatan internasional pada bulan September, selain China yang telah menyepakatinya. Laga persahabatan ini disebut-sebut telah ‘diatur’ oleh kedua pemimpin negara,” tulis akun @ekorharimaumalaya dalam unggahannya.

Namun, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI memastikan bahwa Timnas Malaysia tidak akan menjadi lawan Indonesia pada September nanti. Erick mengatakan bahwa PSSI sedang berusaha agar bisa melawan Korea Selatan hingga Jepang.