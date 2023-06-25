Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Juventus Minta Dicoret UEFA dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024, Ini Penyebabnya

Reinaldy Darius , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:36 WIB
Juventus Minta Dicoret UEFA dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024, Ini Penyebabnya
Juventus minta dicoret dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024 (Foto: Twitter/juventusfcen)
A
A
A

JUVENTUS minta dicoret UEFA dari Liga Konferensi Eropa 2023-2024. Menurut laporan dari Italia, hal ini merupakan dampak dari kesukarelaan Juventus untuk dihukum atas pelanggaran Financial Fair Play.

Si Nyonya Tua – julukan Juventus – telah mendapatkan hukuman atas kasus peningkatan kapital alias Plusvalenza di Italia. Federasi Sepakbola Italia (FIGC) menjatuhkan hukuman minus 10 poin kepada tim raksasa Turin tersebut untuk musim 2022-2023 ini.

Juventus

Imbasnya, Juventus yang seharusnya finis ketiga pun turun ketujuh di klasemen akhir Liga Italia 2022-2023. Dengan demikian, mereka seharusnya menjadi perwakilan Italia di Liga Konferensi Eropa pada musim depan, yang mana merupakan kompetisi kasta ketiga dari UEFA.

Namun demikian, menurut klaim dari Tuttosport, La Repubblica, dan RMC Sports, Juventus mengajukan diri agar absen di Liga Konferensi Eropa. Mereka menganggap ini sebagai hukuman atas kasus Financial Fair Play yang diteruskan dari FIGC kepada UEFA.

Sebelumnya, Juventus juga telah bernegosiasi dengan FIGC mengenai kasus lainnya perihal manuver gaji. Dalam kasus tersebut, Juventus yang terancam pengurangan poin tambahan di luar 10 poin dari kasus Plusvalenza, memutuskan untuk mengaku bersalah terhadap FIGC.

Dengan begitu, Juventus terhindar dari pengurangan poin tambahan di luar 10 poin dari kasus Plusvalenza. Imbas dari pengakuan bersalah tersebut, Juventus hanya mendapatkan hukuman denda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142896/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-J0gf_large.jpg
5 Fakta Chelsea Juara Liga Konferensi Eropa 2024-2025, Nomor 3 Bikin Fans Arsenal Iri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/51/3142890/chelsea_juara_liga_konferensi_eropa_2024_2025-ueES_large.jpg
Hasil Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025: Menang 4-1, The Blues Juara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/51/3142646/real_betis_vs_chelsea-RZuk_large.jpg
Link Live Streaming Real Betis vs Chelsea di Final Liga Konferensi Eropa 2024-2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/51/3122679/kevin_diks-5n8D_large.jpg
Reaksi Kevin Diks yang Kecewa Berat FC Copenhagen Dikalahkan Chelsea di 16 Besar Liga Konferensi Eropa 2024-2025
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629977/streaming-pertandingan-afc-asian-qualifiers-arab-saudi-vs-indonesia-rcti-superapp-pct.jpg
Streaming Pertandingan AFC Asian Qualifiers:Â  Arab Saudi vs Indonesia RCTI+ SuperApp
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement