HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Ungkap Timnas Indonesia Berhasil Bikin Juara Piala Dunia 2022 Argentina Cemas

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:34 WIB
Media Malaysia Ungkap Timnas Indonesia Berhasil Bikin Juara Piala Dunia 2022 Argentina Cemas
Media Malaysia sebut Timnas Indonesia berhasil buat Argentina cemas. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Malaysia ungkap Timnas Indonesia berhasil bikin juara Piala Dunia 2022 Argentina cemas kala berjumpa di laga FIFA Matchday Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Karono, Senin 19 Juni 2023. Meski pulang dengan skuad Garuda pada akhirnya kalah 0-2, Timnas Argentina kesulitan menangani Timnas Indonesia.

Timnas Argentina sebagai juara Piala Dunia 2022 tentu memiliki kemampuan luar biasa. Memiliki kesempatan bermain dengan Tim Tango merupakan sebuah kehormatan tersendiri bagi Timnas Indonesia.

Menariknya meski anak asuh Shin Tae-yong berada dibawah tekanan Timnas Argentina, mereka beberapa kali terlihat mengancam pertahanan Emiliano Martinez di bawah mistar Argentina.

Gocekan Ivan Jenner dan sundulan Elkan Baggot ternyata menjadi perhatian media tetangga. Media Malaysia, Berita Harian, ungkap Timnas Indonesia berhasil bikin juara Piala Dunia Argentina cemas.

Media Malaysia itu merilis berita berjudul “Juara Dunia menang Tipis ke Atas Indonesia”. Dalam berita tersebut, Berita Harian menyoroti Timnas Argentina yang tampak cemas menangani Indonesia.

“Kemenangan juara dunia itu hadir meskipun tanpa kelibat Lionel Messi dan seperti dijangka, mereka mendominasi permainan namun tidak begitu kemas di hadapan gol.” tulis Berita Harian, Minggu (25/06/23).

Timnas Argentina

“Indonesia yang ketika ini menghuni ranking ke-149 dunia itu jelas tidak berdiam diri apabila turut berjaya membuatkan Argentina 'cemas'” lanjutnya.

Berita Harian juga mengamati permainan Ivan Jenner yang memanfaatkan umpan silang Dimas Drajad pada menit ke-45+4. Selain itu ada Elkan Bagot yang memanfaatkan lemparan jauh dari Pratama Arhan.

