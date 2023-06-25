Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Dikenal di Argentina

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:12 WIB
Berkat Shin Tae-yong, Timnas Indonesia Dikenal di Argentina
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

TIM Nasional (Timnas) Indonesia ternyata cukup dikenal di Argentina dan menariknya semua itu karena Shin Tae-yong. Fakta tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis asal Argentina, Gaston Edul.

Gaston Edul menjadi salah satu jurnalis yang pertama kali mengabarkan bahwa Argentina akan melawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023. Kini laporannya tersebut terbukti benar dan Timnas Indonesia sudah menghadapi Argentina pada Senin 19 Juni 2023 lalu.

Dalam pertandingan FIFA Matchday Juni 2023 tersebut, Timnas Indonesia tumbang 0-2 dari sang juara Piala Dunia 2022. Meski kalah, Timnas Indonesia nyatanya tetap diapresiasi karena tak kebobolan banyak dan mampu memberikan perlawanan saat menghadapi peringkat satu dunia tersebut.

Menariknya, ternyata ketangguhan Timnas Indonesia sudah dikenal di Argentina. Gaston Edul menyatakan fakta tersebut saat menghadari wawancara dengan Najwa Shihab dalam video di youtube-nya.

Shin Tae-yong

Dalam wawancara dengan Najwa Shihab, Gaston Edul mengatakan di Argentina, Timnas Indonesia cukup dikenal sebagai tim dengan formasi yang baik, tim pekerja keras, dan tangguh. Ia menilai faktor tersebut terjadi karena adanya Shin Tae-yong.

“Di Argentina, kami tahu bahwa Timnas Indonesia punya formasi yang lebih bail, lebih bekerja keras, dan lebih tangguh berkat pelatih mereka., seorang pelatih asal Korea Selatan (Shin Tae-yong),” ungkap Gaston Edul saat diwawancara oleh Najwa, Minggu (25/6/2023).

