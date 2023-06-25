Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Israel U-20 Tidak Lolos ke Piala Dunia U-17 2023, Kejadian Piala Dunia U-20 2023 Takkan Terulang

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |04:24 WIB
Timnas Israel U-20 Tidak Lolos ke Piala Dunia U-17 2023, Kejadian Piala Dunia U-20 2023 Takkan Terulang
Trofi Piala Dunia U-17. (Foto: FIFA)
JAKARTA FIFA telah menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Meski menyambut baik kabar tersebut, nyatanya masih ada kekhawatiran keputusan itu dibatalkan seperti Piala Dunia U-20 2023 lalu.

"FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023," tulis FIFA dalam laman resminya, dikutip pada Minggu (25/6/2023).

Salah satu penyebab Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 karena penolakan Timnas Israel U-20 bermain di Tanah Air. Lantas apakah hal serupa akan terjadi di Piala Dunia U-17 2023?

Tenang saja, sebab Timnas Israel U-20 2023 tidak lolos ke putaran final Piala Dunia U-17 2023. Jadi, pencinta sepakbola Tanah Air bisa lebih tenang dalam menyambut turnamen yang digelar pada 10 November sampai 2 Desember 2023 tersebut.

Ya, sempat muncul kekhawatiran publik terhadap partisipasi Timnas Israel U-17 dalam turnamen itu. Namun, Timnas Israel U-17 sudah dipastikan tidak lolos ke Piala Dunia U-17 2023. Pasalnya, mereka sebelumnya juga gagal lolos ke Piala Eropa U-17 2023.

Trofi Piala Dunia U-17

Benua Biru sudah memastikan lima wakil yang akan dikirim ke Piala Dunia U-17 Indonesia 2023. Selain sang juara Timnas Jerman U-17, ada pula Inggris, Prancis, Polandia, dan Spanyol yang akan merepresentasikan Eropa.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Diduga, FIFA mencoret Indonesia dari status tuan rumah lantaran penolakan masif terhadap Timnas Israel.

Namun begitu, FIFA sejatinya tidak menjelaskan secara detail alasan pencoretan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Tugas yang seharusnya diembang oleh Indonesia kemudian digantikan oleh Argentina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
