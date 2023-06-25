Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liverpool Masih Mau Beli Pemain Lagi, Federico Chiesa Jadi Target Selanjutnya?

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |03:16 WIB
Liverpool Masih Mau Beli Pemain Lagi, Federico Chiesa Jadi Target Selanjutnya?
Pemain Juventus, Federico Chiesa. (Foto: Instagram/fedexchiesa)
A
A
A

LIVERPOOL – Setelah mendaratkan Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion, Liverpool terlihat tak ada lagi pergerakan di bursa transfer musim panas 2023. Namun, nyatanya kini The Reds dikabarkan akan membeli pemain lagi dan orang yang akan dibawa ke Anfield tersebut adalah Federico Chiesa.

Ya, Chiesa yang berstatus pemain Juventus menjadi incaran Liverpool selanjutnya. Chiesa dinilai akan menjadi solusi yang tepat untuk mempertajam lini depan The Reds.

Nama Chiesa mengudara setelah pelatih Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan sangat tertarik dengan gaya bermainnya. Meski begitu, Liverpool tampaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Chiesa, sebab mereka harus bersaing dengan Newcastle United yang juga mengincar pemain berpaspor Italia tersebut.

Menurut laporan Football Italia, Minggu (25/6/2023), Chiesa saat ini tersedia untuk meninggalkan Turin pada bursa transfer musim panas 2023. Liverpool atau Newcastle United bisa menjadi tujuan baru pemain berusia 25 tahun tersebut.

Federico Chiesa

The Reds kabarnya sudah menyiapkan tawaran sebesar 45 juta euro atau sekira Rp739 miliar untuk mendapatkan Chiesa. Namun, tampaknya nominal tersebut belum cukup karena Juventus memagari Chiesa dengan mahar sebesar 60 juta euro (Rp985 miliar).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/45/3050735/pep-guardiola-tolak-mentah-mentah-kehadiran-cristiano-ronaldo-di-manchester-city-ini-alasannya-p6LjrojHPN.jpg
Pep Guardiola Tolak Mentah-Mentah Kehadiran Cristiano Ronaldo di Manchester City, Ini Alasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/45/2937473/gara-gara-cristiano-ronaldo-harry-kane-batal-gabung-manchester-united-Mc7gNM8bUG.jpg
Gara-Gara Cristiano Ronaldo, Harry Kane Batal Gabung Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/45/2893576/3-pemain-manchester-united-yang-dibeli-dari-klub-liga-italia-pada-musim-panas-2023-nomor-1-tembus-rp1-triliun-rOVcfAAFUp.JPG
3 Pemain Manchester United yang Dibeli dari Klub Liga Italia pada Musim Panas 2023, Nomor 1 Tembus Rp1 Triliun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/51/2892983/gagal-gaet-declan-rice-presiden-bayern-munich-berkeluh-kesah-soal-harga-mahal-pemain-liga-inggris-B9bLjBegVp.JPG
Gagal Gaet Declan Rice, Presiden Bayern Munich Berkeluh Kesah soal Harga Mahal Pemain Liga Inggris
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement