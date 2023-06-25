Liverpool Masih Mau Beli Pemain Lagi, Federico Chiesa Jadi Target Selanjutnya?

LIVERPOOL – Setelah mendaratkan Alexis Mac Allister dari Brighton & Hove Albion, Liverpool terlihat tak ada lagi pergerakan di bursa transfer musim panas 2023. Namun, nyatanya kini The Reds dikabarkan akan membeli pemain lagi dan orang yang akan dibawa ke Anfield tersebut adalah Federico Chiesa.

Ya, Chiesa yang berstatus pemain Juventus menjadi incaran Liverpool selanjutnya. Chiesa dinilai akan menjadi solusi yang tepat untuk mempertajam lini depan The Reds.

Nama Chiesa mengudara setelah pelatih Liverpool, Jurgen Klopp dikabarkan sangat tertarik dengan gaya bermainnya. Meski begitu, Liverpool tampaknya harus berusaha keras untuk mendapatkan tanda tangan Chiesa, sebab mereka harus bersaing dengan Newcastle United yang juga mengincar pemain berpaspor Italia tersebut.

Menurut laporan Football Italia, Minggu (25/6/2023), Chiesa saat ini tersedia untuk meninggalkan Turin pada bursa transfer musim panas 2023. Liverpool atau Newcastle United bisa menjadi tujuan baru pemain berusia 25 tahun tersebut.

The Reds kabarnya sudah menyiapkan tawaran sebesar 45 juta euro atau sekira Rp739 miliar untuk mendapatkan Chiesa. Namun, tampaknya nominal tersebut belum cukup karena Juventus memagari Chiesa dengan mahar sebesar 60 juta euro (Rp985 miliar).