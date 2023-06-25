PSSI Siap Jadikan JIS sebagai Kandang Timnas Indonesia

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia berpeluang bermain di Jakarta International Stadium (JIS) pada FIFA Matchday selanjutnya. Sebab kini PSSI tertarik mencari stadion lain jika saja Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) tidak bisa dipakai.

Seperti yang diketahui, SUGBK kerap dipakai agenda selain sepakbola, seperti halnya menggelar sebuah konster. Karena alasan itu, Timnas Indonesia pun tak bisa bermain di SUGBK.

Untungnya kini Indonesia memiliki berbagai stadion berstandar internasional, seperti halnya JIS dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sehingga sejatinya Timnas Indonesia tak perlu selalu harus bermain di SUGBK ketika bertanding, seperti di FIFA Matchday.

PSSI pun sudah mulai melakukan hal tersebut di FIFA Matchday Juni 2023 saat melawan Palestina. Dalam laga tersebut, skuad Garuda menyambut Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo.

Kini, PSSI juga mulai melirik JIS yang berlokasi di Jakarta. Ada banyaknya opsi stadion tersebut membuat Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, senang. Karena menandakan Indonesia semakin banyak memiliki stadion berkualitas internasional.

"Alhamdulillah, Indonesia juga punya lapangan yang besar sekarang, ada Gelora Bung Tomo, ada JIS," ucap Erick Thohir dalam konferensi pers Piala Dunia U-17 di Jakarta, Minggu (25/6/2023).