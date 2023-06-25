Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, PSSI Berharap FIFA Bawa VAR ke Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |00:24 WIB
Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, PSSI Berharap FIFA Bawa VAR ke Indonesia
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir penasaran apakah FIFA akan membawa teknologi Video Assistan Referee (VAR) atau tidak di Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di Indonesia. Tentunya Erick berharap besar FIFA dapat menerapkan VAR di Piala Dunia U-17 2023 agar stadion yang akan menggelar turnamen tersebut memiliki perangkat teknologi tersebut.

Seperti yang diketahui, PSSI memang berniat untuk memasang VAR untuk kompetisi Liga 1 2023-2024. Namun, banyak hal persiapan yang harus dilakukan.

Kini, kabar terbaru FIFA bisa saja membawa perangkat VAR dan memasangnya untuk beberapa stadion yang akan menjadi venue Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, Erick Thohir mengaku senang, namun sampai saat ini ia belum mendapatkan informasi terkait VAR tersebut.

Sebagaimana diketahui, Indonesia memang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Kepastian itu setelah Peru mengundurkan diri menjadi Piala Dunia U-17.

Ilustrasi penggunaan VAR

Erick Thohir mengatakan Piala Dunia U-20 memang menggunakan VAR. Akan tetapi, Piala Dunia U-17 belum ada informasi terkait hal itu dari FIFA.

"Yang saya tahu Piala Dunia U-20 itu ada VAR, dan FIFA membawa sistem itu. Kalau Piala Dunia U-17, belum dapat kabar," kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu (25/6/2023).

Halaman:
1 2
      
