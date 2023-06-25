Hasil Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Sempat Tertunda, Babak Pertama Berakhir Imbang 0-0

Persija Jakarta vs Ratchaburi FC masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Ratchaburi FC sudah diketahui. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Minggu (25/6/2023) malam WIB, kedua tim main imbang tanpa gol.

Sebelumnya ada insiden mati lampu di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi. Alhasil laga mengalami penundaan sampai satu jam. Setelah dilanjutkan, kedua tim pun belum bisa cetak gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC merupakan pertandingan persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat.

Sempat ada insiden mati lampu stadion seketika padam. Diketahui, insiden mati lampu itu terjadi ketika pertandingan belum genap berlangsung 20 menit.

Bersamaan dengan itu, kedua tim juga belum mencetak gol. Setelah lampu kembali menyala, laga pun dilanjutkan.