Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Sempat Tertunda, Babak Pertama Berakhir Imbang 0-0

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |22:08 WIB
Hasil Persija Jakarta vs Ratchaburi FC: Sempat Tertunda, Babak Pertama Berakhir Imbang 0-0
Persija Jakarta vs Ratchaburi FC masih 0-0 di babak pertama (Foto: Instagram/@persija)
A
A
A

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Ratchaburi FC sudah diketahui. Bermain di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Minggu (25/6/2023) malam WIB, kedua tim main imbang tanpa gol.

Sebelumnya ada insiden mati lampu di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi. Alhasil laga mengalami penundaan sampai satu jam. Setelah dilanjutkan, kedua tim pun belum bisa cetak gol.

Persija Jakarta vs Ratchaburi FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC merupakan pertandingan persahabatan. Laga itu digelar di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat.

Sempat ada insiden mati lampu stadion seketika padam. Diketahui, insiden mati lampu itu terjadi ketika pertandingan belum genap berlangsung 20 menit.

Bersamaan dengan itu, kedua tim juga belum mencetak gol. Setelah lampu kembali menyala, laga pun dilanjutkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/11/1630561/shin-taeyong-dipecat-ulsan-hd-buntut-serangkaian-hasil-buruk-osx.webp
Shin Tae-yong Dipecat Ulsan HD Buntut Serangkaian Hasil Buruk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/06/timnas_indonesia_344.jpg
Jordi Amat Ungkap Suasana Ruang Ganti Timnas Indonesia jelang Vs Arab Saudi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement