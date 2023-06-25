Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Mati Lampu, Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC Dihentikan Sementara!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |20:05 WIB
Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi Mati Lampu, Laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC Dihentikan Sementara!
Stadion Patriot Chandrabaga Bekasi mati lampu (Foto: Twitter/@MediaPersija)
A
A
A

STADION Patriot Candrabhaga Bekasi, Jawa Barat mati lampu. Hal itu menyebabkan laga Persija Jakarta vs Ratchaburi FC dihentikan sementara.

Sekadar informasi, Persija Jakarta menjamu Ratchaburi FC pada laga uji coba. Pertandingan itu berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi, Minggu (25/6/2023) malam pukul 19.30 WIB.

Stadion Patriot

Namun sayangnya laga itu harus dihentikan sementara. Penyebabnya, Stadion Patriot Candrabhaga mati lampu.

Insiden mati lampu itu terjadi ketika laga belum genap memasuki 20 menit pertandingan. Sampai saat ini belum diketahui akibat dari mati lampu tersebut. Sampai berita ini dibuat, belum diketahui pasti kapan laga akan berlanjut.

Namun yang pasti hujan sempat mengguyur stadion sebelum laga dimulai. Di sisi lain, Persija Jakarta menurunkan skuad terbaiknya di laga ini.

Halaman:
1 2
      
