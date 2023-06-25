Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persib Bandung: Sama Kuat, Skor Masih 0-0

PSS Sleman vs Persib Bandung masih sama kuat di babak pertama (Foto: Instagram/@pssleman)

HASIL babak pertama PSS Sleman vs Persib Bandung di laga uji coba akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim masih sama kuat 0-0 ketika bersua di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu (25/6/2023).

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Sejak peluit dibunyikan, kedua tim masih kesulitan untuk bisa menerobos masing-masing pertahanan lawan. Bahkan harus melakukan beberapa pelanggaran.

Peluang pertama didapatkan PSS Sleman di menit ke-15 setelah Vizcarra mendapatkan umpan terobosan dari Thales. Namun, umpan crossing Vizcarra masih bisa dipotong oleh kiper Persib Fitrul Dwi Rustapa.

Persib mencoba membalasnya. Namun, umpan yang tidak akurat membuat gawang PSS Sleman masih terjaga dengan baik hingga harus membuat Marc Klok mendapatkan kartu kuning di menit ke-17.

PSS Sleman kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-18. Kali ini melalui bola mati. Namun tendangan bebas yang dilakukan Yehven, mengenai pagar hidup para pemain Persib.

Hingga memasuki menit ke-30, hampir tidak ada peluang yang bisa dilakukan masing-masing tim. Kedua tim masih kesulitan untuk bisa menembus pertahanan.