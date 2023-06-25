Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persib Bandung: Sama Kuat, Skor Masih 0-0

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |16:38 WIB
Hasil Babak Pertama PSS Sleman vs Persib Bandung: Sama Kuat, Skor Masih 0-0
PSS Sleman vs Persib Bandung masih sama kuat di babak pertama (Foto: Instagram/@pssleman)
A
A
A

HASIL babak pertama PSS Sleman vs Persib Bandung di laga uji coba akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim masih sama kuat 0-0 ketika bersua di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta, Minggu (25/6/2023).

PSS Sleman vs Persib Bandung

Jalannya Pertandingan

Babak pertama

Sejak peluit dibunyikan, kedua tim masih kesulitan untuk bisa menerobos masing-masing pertahanan lawan. Bahkan harus melakukan beberapa pelanggaran.

Peluang pertama didapatkan PSS Sleman di menit ke-15 setelah Vizcarra mendapatkan umpan terobosan dari Thales. Namun, umpan crossing Vizcarra masih bisa dipotong oleh kiper Persib Fitrul Dwi Rustapa.

Persib mencoba membalasnya. Namun, umpan yang tidak akurat membuat gawang PSS Sleman masih terjaga dengan baik hingga harus membuat Marc Klok mendapatkan kartu kuning di menit ke-17.

PSS Sleman kembali mendapatkan peluang emas di menit ke-18. Kali ini melalui bola mati. Namun tendangan bebas yang dilakukan Yehven, mengenai pagar hidup para pemain Persib.

Hingga memasuki menit ke-30, hampir tidak ada peluang yang bisa dilakukan masing-masing tim. Kedua tim masih kesulitan untuk bisa menembus pertahanan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630465/daftar-37-pemain-timnas-voli-indonesia-di-pelatnas-proyeksi-sea-games-2025-egi.webp
Daftar 37 Pemain Timnas Voli Indonesia di Pelatnas Proyeksi SEA Games 2025Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement