Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kelar Hajar Persis Solo di Laga Uji Coba, Aji Santoso Kantongi Daftar Pemain Utama Persebaya Surabaya

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |15:42 WIB
Kelar Hajar Persis Solo di Laga Uji Coba, Aji Santoso Kantongi Daftar Pemain Utama Persebaya Surabaya
Aji Santoso sudah kantongi daftar pemain utama Persebaya Surabaya kelar hajar Persis Solo di laga uji coba (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

KELAR hajar Persis Solo di laga uji coba, Aji Santoso langsung kantongi daftar pemain utama Persebaya Surabaya untuk hadapi Liga 1 2023-2024. Menurutnya, pertandingan uji coba lawan Persis Solo jadi momentum dirinya untuk memastikan kesiapan pemain secara keseluruhan.

"Paling tidak saya sudah mengetahui siapa-siapa saja pemain yang ada di starting line up dan saya melihat pemain-pemain pengganti pun juga hampir tidak ada bedanya dengan starting eleven," kata Aji Santoso, dikutip dari ANTARA.

Persebaya vs Persis

Sebagaimana diketahui, Persebaya Surabaya melawan Persis Solo di laga uji coba, Sabtu 24 Juni 2023 malam WIB. Di laga itu, Persebaya Surabaya menang dengan skor 4-3 atas Persis Solo.

Uji coba itu makin memantapkan Persebaya Surabaya mengarungi Liga 1 2023-2024. Sebab itu, ia mengatakan, hasil yang diraih sebenarnya tak terlalu penting, meski pada akhirnya Bajul Ijo (julukan Persebaya Surabaya) meraih kemenangan.

"Melawan Persis, sebenarnya saya tidak cari kalah atau menang, yang terpenting pemain kami bisa siap untuk mengikuti kompetisi musim depan yang seminggu lagi atau mungkin Kamis, kami sudah harus ke sini untuk menghadapi mereka lagi," timpalnya.

Lebih jauh, Aji Santoso menyangkan pertandingan yang berjalan cukup keras. Menurutnya, hal itu tak semestinya terjadi, mengingat laga tersebut hanya sekadar uji coba.

"Saya cukup menyayangkan adanya accident-accident yang cukup keras, sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena ini sekadar uji coba, kalau cedera akan sama-sama rugi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630539/tbk-sport-festival-2025-segera-bergulir-sajikan-tantangan-baru-untuk-pecinta-sepeda-pzy.webp
TBK Sport Festival 2025 Segera Bergulir, Sajikan Tantangan Baru untuk Pecinta Sepeda
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement