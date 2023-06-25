Kelar Hajar Persis Solo di Laga Uji Coba, Aji Santoso Kantongi Daftar Pemain Utama Persebaya Surabaya

KELAR hajar Persis Solo di laga uji coba, Aji Santoso langsung kantongi daftar pemain utama Persebaya Surabaya untuk hadapi Liga 1 2023-2024. Menurutnya, pertandingan uji coba lawan Persis Solo jadi momentum dirinya untuk memastikan kesiapan pemain secara keseluruhan.

"Paling tidak saya sudah mengetahui siapa-siapa saja pemain yang ada di starting line up dan saya melihat pemain-pemain pengganti pun juga hampir tidak ada bedanya dengan starting eleven," kata Aji Santoso, dikutip dari ANTARA.

Sebagaimana diketahui, Persebaya Surabaya melawan Persis Solo di laga uji coba, Sabtu 24 Juni 2023 malam WIB. Di laga itu, Persebaya Surabaya menang dengan skor 4-3 atas Persis Solo.

Uji coba itu makin memantapkan Persebaya Surabaya mengarungi Liga 1 2023-2024. Sebab itu, ia mengatakan, hasil yang diraih sebenarnya tak terlalu penting, meski pada akhirnya Bajul Ijo (julukan Persebaya Surabaya) meraih kemenangan.

"Melawan Persis, sebenarnya saya tidak cari kalah atau menang, yang terpenting pemain kami bisa siap untuk mengikuti kompetisi musim depan yang seminggu lagi atau mungkin Kamis, kami sudah harus ke sini untuk menghadapi mereka lagi," timpalnya.

Lebih jauh, Aji Santoso menyangkan pertandingan yang berjalan cukup keras. Menurutnya, hal itu tak semestinya terjadi, mengingat laga tersebut hanya sekadar uji coba.

"Saya cukup menyayangkan adanya accident-accident yang cukup keras, sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena ini sekadar uji coba, kalau cedera akan sama-sama rugi," tuturnya.