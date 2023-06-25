Senang Marko Simic Balik ke Persija Jakarta, Riko Simanjuntak: Dia Akan Bersinar Lagi

JAKARTA – Pemain Persija Jakarta, Riko Simanjuntak senang dengan kembalinya Marko Simic. Ia pun percaya diri Simic akan bersinar dan menjadi striker andalan Persija lagi di musim 2023-2024 nanti.

Seperti yang diketahui, Simic kembali bergabung dengan Persija Jakarta mulai Liga 1 2023-2024. Pemain berpaspor Kroasia tersebut akan mendapatkan kontrak panjang bersama Macan Kemayoran hingga Juni 2025.

Kembalinya Simic disambut antusias oleh Riko Simanjuntak. Menurut pemain asal Pematang Siantar itu, Simic yang sudah paham dengan atmosfer sepakbola Indonesia akan kembali bersinar di Persija Jakarta.

“Tentu saya senang dengan Simic kembali ke Persija. Sebab, dia tidak butuh waktu lama beradaptasi dengan sepakbola Indonesia,” kata Riko dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (25/6/2023).

“Seperti yang kita tahu dia pernah menjadi top skor (Liga 1 2019) di sini dan pernah menjadi salah satu pemain terbaik di Indonesia,” sambungnya.