Gabung Persib Bandung, Alberto Rodriguez Senang Dapat Sambutan Hangat

YOGYAKARTA – Pemain anyar Persib Bandung, Alberto Rodriguez Martin merasa senang karena mendapatkan sambutan yang begitu hangat ketika baru bergabung dengan tim berjuluk Maung Bandung tersebut. Ia pun mengaku senang, karena dirinya langsung diterima oleh para pemain Persib.

Ya, Rodriguez mengatakan sangat menikmati suasana kekeluargaan di Persib. Padahal ia baru dua hari berlatih Persib, namun ia sudah merasa kerasan.

“Saya sangat senang dan merasa diterima dengan baik di sini. Suasana di dalam ruang ganti tim terlihat seperti keluarga dan itu yang terpenting," kata Rodriguez dilansir dari laman resmi Persib Bandung, Minggu (25/6/2023).

Saat ini sendiri Rodriguez masih berusaha memulihkan kondisinya agar bisa tampil dengan performa terbaiknya. Ia pun merasa masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi sebelum bisa dipercaya bermain di pertandingan uji coba atau resmi.

Sebagaimana diketahui, Alberto Rodriguez merupakan salah satu rekrutan anyar Maung Bandung. Pemain berusia 30 tahun itu direkrut dari klub kasta kedua Liga Spanyol, CD Lugo untuk memperkuat lini pertahanan Persib Bandung.

Meskipun sudah lama diumumkan, Rodriguez baru bisa bergabung dengan latihan Persib di Yogyakarta pada Jumat 23 Juni 2023 lalu. Pemain berdarah Spanyol itu mengaku masih membutuhkan waktu istirahat lebih.