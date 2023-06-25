Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Persib Bandung Bakal Jadi Tim Musafir Lagi?

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |02:35 WIB
Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Persib Bandung Bakal Jadi Tim Musafir Lagi?
Markas Persib Bandung, Stadion GBLA. (Foto: Instagram/433)
A
A
A

BANDUNG – Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 membuat sejumlah fans Persib Bandung khawatir klub kesayangan mereka bakal menjadi tim musafir lagi seperti yang terjadi di Liga 1 2022-2023. Namun, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono yakin Maung Bandung tidak akan menjadi tim musafir seperti musim lalu.

Menurut Teddy, komunikasi dengan PSSI saat ini sudah jauh lebih baik sehingga ia pun percaya ada solusi terbaik agar Persib tidak menjadi tim musafir. Menurutnya, Persib kemungkinan masih bisa menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) termasuk Stadion Sidolig untuk latihan meski Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

"Saya percaya, Persib tidak akan menjadi tim musafir lagi karena sekarang situasinya jelas sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang komunikasi dan koordinasi dengan PSSI sangat baik. Sehingga pasti ada solusi terbaik yang sifatnya win win solutions bagi semuanya” ujar Teddy Tjahjono, Minggu (25/6/2023).

"Dari berbagai koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan sebagai klub dengan PSSI, tentunya kami masih bisa bermain dan berlatih di Stadion GBLA dan juga di Stadion Sidolig," lanjutnya.

Teddy Tjahjono

Teddy Tjahjono membenarkan di Liga 1 2022-2023, Persib menjadi tim musafir setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Karena alasan tersebut, Persib harus pindah home base ke Stadion Pakansari, Bogor.

Sebab kandang utama Persib, Stadion GBLA dan Stadion si Jalak Harupat yang menjadi stadion alternatif, disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629815/prediksi-ranking-fifa-timnas-indonesia-usai-lawan-arab-saudi-bisa-salip-vietnam-oap.jpg
Prediksi Ranking FIFA Timnas Indonesia usai Lawan Arab Saudi: Bisa Salip Vietnam!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement