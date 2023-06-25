Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023, Persib Bandung Bakal Jadi Tim Musafir Lagi?

BANDUNG – Terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 membuat sejumlah fans Persib Bandung khawatir klub kesayangan mereka bakal menjadi tim musafir lagi seperti yang terjadi di Liga 1 2022-2023. Namun, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono yakin Maung Bandung tidak akan menjadi tim musafir seperti musim lalu.

Menurut Teddy, komunikasi dengan PSSI saat ini sudah jauh lebih baik sehingga ia pun percaya ada solusi terbaik agar Persib tidak menjadi tim musafir. Menurutnya, Persib kemungkinan masih bisa menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) termasuk Stadion Sidolig untuk latihan meski Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-17 2023.

"Saya percaya, Persib tidak akan menjadi tim musafir lagi karena sekarang situasinya jelas sangat berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang komunikasi dan koordinasi dengan PSSI sangat baik. Sehingga pasti ada solusi terbaik yang sifatnya win win solutions bagi semuanya” ujar Teddy Tjahjono, Minggu (25/6/2023).

"Dari berbagai koordinasi dan komunikasi yang kami lakukan sebagai klub dengan PSSI, tentunya kami masih bisa bermain dan berlatih di Stadion GBLA dan juga di Stadion Sidolig," lanjutnya.

Teddy Tjahjono membenarkan di Liga 1 2022-2023, Persib menjadi tim musafir setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Karena alasan tersebut, Persib harus pindah home base ke Stadion Pakansari, Bogor.

Sebab kandang utama Persib, Stadion GBLA dan Stadion si Jalak Harupat yang menjadi stadion alternatif, disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.