Jelang Hadapi PSS Sleman di Laga Uji Coba, Luis Milla Mau Persib Bandung Main Serius

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Luis Milla meminta kepada para pemainnya untuk bermain serius saat menghadapi PSS Sleman di laga uji coba yang berlangsung pada hari ini, Minggu (25/6/2023). Bagi Milla, laga yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta tersebut penting untuk persiapan Persib sebelum menyambut Liga 1 2023-2024.

Seperti yang diketahui, laga melawan PSS merupakan pertandingan uji coba terakhir yang bakal dilakoni Maung Bandung. Karena itu, Milla mau memanfaatkan laga melawan PSS sebaik mungkin.

Milla mau semua pemain Persib menganggap laga melawan PSS seperti sebuah pertandingan penting. Milla pun mau para pemainnya bermain baik di laga tersebut.

"Pertandingan melawan PSS akan menjadi yang terakhir sebelum Liga dimulai. Kami akan berusaha bermain dengan baik dan menjadikan ini sebagai sebuah pertandingan yang serius dan bersiap untuk menyambut Liga," ujar Luis Milla, Minggu (25/6/2024).

Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut juga berharap para pemain Persib menunjukan kualitasnya. Apalagi, Persib akan berhadapan dengan Madura United di laga perdana Liga 1 2023-2024.

"Kami akan terus bekerja mempersiapkan diri untuk menghadapi Madura United. Kami punya waktu satu pekan untuk melakukannya tapi dengan pramusim yang kami jalani saat ini, kami senang dengan sikap, performa dan usaha yang ditunjukkan tim," sambung Milla.

Luis Milla juga berharap Persib bisa bermain maksimal di awal Liga 1 2023-2024. Sehingga keinginan mereka untuk menjadi juara bisa terwujudkan.