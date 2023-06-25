Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Hadapi PSS Sleman di Laga Uji Coba, Luis Milla Mau Persib Bandung Main Serius

Miftahul Ghani , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |03:01 WIB
Jelang Hadapi PSS Sleman di Laga Uji Coba, Luis Milla Mau Persib Bandung Main Serius
Pelatih Persib Bandung, Luis Milla. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Luis Milla meminta kepada para pemainnya untuk bermain serius saat menghadapi PSS Sleman di laga uji coba yang berlangsung pada hari ini, Minggu (25/6/2023). Bagi Milla, laga yang digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta tersebut penting untuk persiapan Persib sebelum menyambut Liga 1 2023-2024.

Seperti yang diketahui, laga melawan PSS merupakan pertandingan uji coba terakhir yang bakal dilakoni Maung Bandung. Karena itu, Milla mau memanfaatkan laga melawan PSS sebaik mungkin.

Milla mau semua pemain Persib menganggap laga melawan PSS seperti sebuah pertandingan penting. Milla pun mau para pemainnya bermain baik di laga tersebut.

"Pertandingan melawan PSS akan menjadi yang terakhir sebelum Liga dimulai. Kami akan berusaha bermain dengan baik dan menjadikan ini sebagai sebuah pertandingan yang serius dan bersiap untuk menyambut Liga," ujar Luis Milla, Minggu (25/6/2024).

Sesi latihan Persib Bandung

Selain itu, pelatih asal Spanyol tersebut juga berharap para pemain Persib menunjukan kualitasnya. Apalagi, Persib akan berhadapan dengan Madura United di laga perdana Liga 1 2023-2024.

"Kami akan terus bekerja mempersiapkan diri untuk menghadapi Madura United. Kami punya waktu satu pekan untuk melakukannya tapi dengan pramusim yang kami jalani saat ini, kami senang dengan sikap, performa dan usaha yang ditunjukkan tim," sambung Milla.

Luis Milla juga berharap Persib bisa bermain maksimal di awal Liga 1 2023-2024. Sehingga keinginan mereka untuk menjadi juara bisa terwujudkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629983/dukung-timnas-indonesia-nonton-lebih-hemat-beli-paket-di-mytelkomsel-kol.jpg
Dukung Timnas Indonesia, Nonton Lebih Hemat Beli Paket di MyTelkomsel!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/23/calvin_verdonk.jpg
Kabar Buruk! Calvin Verdonk Sakit Leher jelang Vs Arab Saudi, Dicoret dari Skuad?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement