HOME BOLA LIGA ITALIA

Kisah Kehebatan Paolo Maldini Legenda Sepakbola Italia

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |05:23 WIB
Kisah Kehebatan Paolo Maldini Legenda Sepakbola Italia
Kisah Kehebatan Paolo Maldini Legenda Sepakbola Italia. (Foto: FIGC)
A
A
A

KISAH kehebatan Paolo Maldini legenda sepakbola Italia menarik untuk diketahui. Sebagai legenda, berbagai laga telah Maldini lalui, tetapi ada satu pertandingan yang paling ia sesali seumur hidupnya.

Paolo Cesare Maldini lahir tanggal 26 Juni 1968 di Milan, Italia. Darah sepakbola sudah mengalir dalam darahnya berkat sang ayah. Ayah Paolo Maldini, Cesare Maldini, adalah seorang mantan pemain dan pelatih legendaris AC Milan serta pemain tim nasional Italia.

Maldini menunjukan potensi terbaiknya pada usia 16 tahun dan memulai debutnya bersama AC Milan pada 1985. Dibawah naungan Nils Liedholm, Maldini mendapat kepercayaan melaga di Serie A melawan Udinese pada 1985 lalu.

Kisah kehebatan Paolo Maldini legenda sepakbola italia bermula saat ia ditematkan sebagai bek kanan. Namun, karena ia kidal maka ditempatkan sebagai bek kiri. Maldini juga mendapat kesempatan menggunakan jersey nomor 3 seperti ayahnya dulu.

Selama 25 tahun kariernya, Maldini telah mengantongi sejumlah gelar juara. Ia banyak mengumpulkan trofi domestik dan internasional seperti 7 gelar Serie A, 5 Liga Champions UEFA, 5 Piala Super Italia, 2 Piala Interkontinental, dan 1 Piala Dunia Antarklub FIFA, Piala Italia 1 kali, dan Piala Super UEFA.

Paolo Maldini

Keberhasilannya membawa AC Milan menjadi salah satu kekuatan dominan di sepakbola Eropa selama dekade 1990-an dan 2000-an. Keunggulan Maldini juga tercermin dalam kariernya di tim nasional Italia. Dia adalah salah satu pemain dengan caps terbanyak yakni 126 caps untuk Gli Azzurri.

Halaman:
1 2
      
