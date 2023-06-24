Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta: Timnas Indonesia U-17 Masuk Grup Neraka?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:49 WIB
Jadwal Drawing Piala Dunia U-17 2023 di Jakarta: Timnas Indonesia U-17 Masuk Grup Neraka?
Jadwal Drawing Piala Dunia U-17 2023 akan digelar Agustus 2023 mendatang. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL drawing Piala Dunia U-17 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir sudah mengumumkan kapan drawing Piala Dunia U-17 2023 akan digelar, namun ia belum dapat menentukan kapan tanggal pasti dan lokasinya.

Satu hal yang pasti, Erick Thohir akan mencari lokasi terbaik di Jakarta untuk menggelar drawing Piala Dunia U-17 2023 tersebut. Ia pun menyebut kemungkinan besar pengundian tersebut akan digelar pada Agustus 2023 mendatang.

“Nanti mungkin drawing di bulan Agustus. Drawing akan digelar di Jakarta, kita cari lokasi yang tepat,” ujar Erick Thohir, dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).

Tentunya drawing tak bisa dilakukan Juni ini karena peserta Piala Dunia U-17 2023 masih belum lengkap. Kini tinggal mencari empat wakil Asia yang bakal ditentukan dari Piala Asia U-17 2023.

Piala Asia U-17 2023 sendiri tengah bergulir dan sudah memasuki babak perempatfinal. Empat tim yang lolos ke semifinal maka berhak menyusul Indonesia ke Piala Dunia U-17 2023.

Erick Thohir bersama Gianni Infantino

Ya, Indonesia sudah dipastikan lolos karena menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Pengumuman Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 itu pun diumumkan langsung oleh FIFA pada Jumat 23 Juni 2023.

Indonesia menggantikan Peru yang seharusnya menggelar turnamen akbar kelompok umur tersebut. Status tuan rumah Peru dicabut karena negara tersebut dianggap gagal memenuhi infrastruktur untuk menggelar Piala Dunia U-17 2023.

