Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Awal Mula Lemparan Maut ke Dalam Pratama Arhan yang Disebut Kelebihan oleh Shin Tae-yong

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 24 Juni 2023 |22:05 WIB
Kisah Awal Mula Lemparan Maut ke Dalam Pratama Arhan yang Disebut Kelebihan oleh Shin Tae-yong
Shin Tae-yong dan Pratama Arhan. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

KISAH awal mula lemparan maut ke dalam Pratama Arhan yang disebut kelebihan oleh Shin Tae-yong menarik untuk dibahas. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, pun sempat menyoroti jurus maut Pratama Arhan saat laga Timnas Indonesia vs Argentina pada FIFA Matchday 2023.

Menurut pelatih Timnas Argentina tersebut, lemparan ke dalam Pratama Arhan tidak ada yang spesial. Berbeda dengan Scaloni, Shin Tae-yong justru melihat kemampuan Arhan tersebut sebagai sebuah kelebihan.

Pratama Arhan

Begini kisah awal mula lemparan maut ke dalam Pratama Arhan yang disebut kelebihan oleh Shin Tae-yong.

Dilansir dari kanal Youtube Kuy Entertainment, Pratama Arhan rupanya menemukan jurus mematikannya secara tidak sengaja. Pemain yang kini membela klub Jepang, Tokyo Verdy tersebut mengaku awalnya hanya mencoba melakukan lemparan ke dalam dengan keras saat bermain di sekolah sepakbola (SSB).

Diakui oleh pemain berusia 21 tahun tersebut, lemparan ke dalamnya menuju kotak penalti kala itu hanyalah sebuah keisengan. Namun, rupanya keisengan tersebut berbuah gol manis.

“Saya enggak tahu lemparan (ke dalam) saya bisa jauh,” ujar Pratama Arhan.

“Waktu itu pertama kali saya nyoba di turnamen waktu akademi di Purwokerto atau di mana gitu. Waktu itu langsung gol, ya saya coba terus,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3175075/timnas_malaysia-R4Mj_large.jpg
Bantah Keras, FAM: Klaim FIFA soal Dokumen Palsu Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia Tidak Berdasar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/51/3174952/timnas_malaysia-lGYJ_large.jpg
FIFA Ungkap Cara Licik FAM Palsukan Dokumen 7 Pemain Naturalisasi Ilegal Timnas Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/45/3174793/ole_romeny-0B4y_large.jpg
Ole Romeny Frustrasi Belum Berkontribusi untuk Oxford United di Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174874/timnas_malaysia-hUOz_large.jpg
Heboh! Website Resmi FAM Diretas di Tengah Ramai Sanksi FIFA soal 7 Pemain Naturalisasi Timnas Malaysia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629983/dukung-timnas-indonesia-nonton-lebih-hemat-beli-paket-di-mytelkomsel-kol.jpg
Dukung Timnas Indonesia, Nonton Lebih Hemat Beli Paket di MyTelkomsel!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement