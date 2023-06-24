Media Vietnam Iri Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-17 2023: Indonesia Anak Kesayangan FIFA!

MEDIA asal Vietnam, Sport 442, terlihat iri melihat Indonesia terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023. Menurut Media Vietnam Sport 442, Indonesia bak anak kesayangan FIFA karena dipilih untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 2023 meski tak mengikuti kualifikasi turnamen tersebut.

Sport 442 mengungkapkan rasa irinya itu dalam sebuah artikel berjudul “Vietnam Sedih Menyaksikan Indonesia Jadi Kesayangan FIFA, Tak Main di Kualifikasi, Tetap Hadir di Piala Dunia”. Lebih lanjut, dalam artikel tersebut, mereka merasa terpilihnya Indonesia menjadi tuan rumah begitu tiba-tiba.

Padahal sebelumnya media Vietnam itu melihat Timnas Indonesia U-17 saja tak bisa lolos ke putaran final Piala Asia U-17 2023 karena gagal di kualifikasi. Pada kualifikasi yang digelar Oktober 2022 lalu itu, Timnas Indonesia U-17 gagal lolos karena kalah dalam perolehan poin dengan Malaysia di Grup B.

Akan tetapi, faktanya kini Timnas Indonesia U-17 yang gagal ke Piala Asia U-17 2023 justru mampu bermain di Piala Dunia U-17 2023 karena status tuan rumah. Hal tersebut ternyata membuat media Vietnam itu geram.

“Indonesia otomatis mengikuti putaran final Piala Dunia U-17 2023 gara-gara secara tiba-tiba dipilih FIFA untuk menjadi tuan rumah. Padahal Indonesia saja tidak bisa lolos ke Piala Asia U-17 2023,” tambah keterangan Sport 442.

“Namun, karena status tuan rumah, maka otomatis (Timnas Indonesia U-17) akan main di putaran final Piala Dunia U-17 2023. Bahkan masuka ke dalam pot unggulan pertama,” lanjut media Vietnam tersebut.