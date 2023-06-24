Erick Thohir Angkat Bicara soal Piala Dunia U-17 2023 yang Bentrok dengan Konser Coldplay

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, angkat bicara soal penyelenggaraan Piala Dunia U-17 2023 yang bentrok dengan konser Coldplay. Pasalnya, konser Coldplay akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Diketahui, Piala Dunia U-17 2023 akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Sementara itu, pada 15 November 2023, ada konser Coldplay yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Sejauh ini, SUGBK belum resmi ditetapkan FIFA sebagai salah satu stadion buat Piala Dunia U-17 2023. Tetapi, stadion itu sempat disiapkan untuk Piala Dunia U-20 2023 yang tadinya akan digelar di Indonesia pada pertengahan Mei, tetapi akhirnya batal.

Erick Thohir pun mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Namun, pihaknya akan duduk bersama dengan promotor konser tersebut untuk mencari solusi terbaik.

Bagi Erick Thohir, Piala Dunia U-17 2023 dan konser Coldplay sama pentingnya. Pasalnya, lewat kedua kegiatan itu, mata dunia internasional akan menyorot Indonesia.

"Jadi, saya tidak bisa menyatakan apakah Coldplay itu mundur atau tetap. Pasti itu yang harus kami carikan solusi. Kami duduk bersama mencari solusi," kata Erick Thohir di Jakarta, Sabtu (24/6/2023).